Euran mielenkiintoinen magneetti avasi ministeriön rahahanat

EuPan puheenjohtaja Jaana Kuusilehto odottaa innolla tutkimustuloksia seuran uudesta hankkeesta. Häntä kiinnostaa esimerkiksi, voivatko aikuiset omalla toiminnallaan pitää lapset pitempään mukana harrastuksessa. Kuva: Esa Urhonen

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti perjantaina vuoden 2017 seuratukien saajat. Ylitarkastaja Sari Virta innostuu selvästi puhelimen toisessa päässä, kun hän perustelee Euran Pallolle myönnettyä 12 000 euron avustuspottia.

– Innovatiivinen hanke. Odotan, että saamme mielenkiintoista tietoa, kun aikanaan hankkeen etenemisestä raportoidaan, Virta toteaa.

EuPan hankkeen nimi on ”Seuratoiminnan magneetti”. Sen tarkoituksena on selvittää, mikä vetää ihmisiä seuratoimintaan ja pitää mukana siinä. Idea on lähtöisin EuPan köyliöläiseltä sihteeriltä Eeva Åbergilta, joka tekee aiheesta gradua.

EuPan puheenjohtaja Jaana Kuusilehto odottaa innolla yhteisöllisyyden ja yhteisöllistämisen tutkimista. Kuusilehtoa kiinnostaa esimerkiksi aktiivisten aikuisten vaikutus lasten harrastuksen jatkumiseen.

– Pystyvätkö vanhemmat, valmentajat ja taustajoukot käytöksellään vaikuttamaan siihen, että toiminta on iloista ja motivoivaa? Haluan uskoa, että pystyvät, Kuusilehto sanoo.

EuPa aikoo tutkia asiaa monin tavoin. Kuusilehto mainitsee esimerkiksi vaihtopenkin kuvaamisen junnujen otteluiden aikana.

– Mitkä ovat ne aikuisten eleet, mitkä lapsi näkee. Mikä ero, jos kannustat tai haukut? Kuusilehto kysyy.

EuPalla on tuoreessa muistissa hyviä kokemuksia OKM:n seuratuesta. Nykyinen junioripäällikkö Dani Österlund tuli seuraan Paavo Arhinmäen aikanaan myöntämällä kolmivuotisella tuella ja jäi sille tielle.

