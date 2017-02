FC Raumalta onnistui kotikentällään kaikki - katso video

Miesten Futsal-Ykkösessä pelaava FC Rauma on sarjansa kärkipäässä, mutta ei ole peleissään maaleilla juhlinut.

Pelaajavalmentaja Niila Asunmaa joutuikin lauantaina hieman hehkuttamaan, kun tulostaululla oli pelin jälkeen 6–0 (2–0)-lukemat.

– Tällainen maalimäärä on meille hyvin harvinaista herkkua. Se oli meiltä aika kypsä peli, ja tuntui, että tänään onnistui kaikki, Asunmaa naurahti.

– Helpotti, kun vastustaja pelasi avoimesti ja prässäsi ylhäältä. Se sopii meille hyvin.

Jyväskyläläinen LPK pysyi puoliajalle saakka jotenkin pelissä mukana, mutta toisella jaksolla FC Rauma iski yhdeksään minuuttiin kolme kertaa.

Raumalaisille osumia iskivät Jere Kyrkkö, Jaakko Valtanen, Ukko Rimmi, Kasper Nyholm ja Mustafa Musov osui kahdesti.

– Musov oli tänään jopa eläimellinen. Hän riisti ja raastoi ympäri kenttään ja pelasi esimerkillisesti molempiin suuntiin, Asunmaa kehui.

FC Rauma jatkaa sarjassa toisena ja on karsijan paikalla, kun runkosarjaa on neljä ottelua jäljellä. Eroa kolmantena olevaan PS Villaan on viisi pistettä.