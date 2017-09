Fera on kiinnostunut kiinnittämään Vilma Mäkelän Kirittäristä

Vilma Mäkelä on jyväskyläläisen pesiskoulun kasvatti.

Rauman Lukon superpesisjoukkue on parhaillaan kauden päätösreissulla.

Se tarkoittaa sitä, että ensi viikolla moni pelaaja alkaa jo pikkuhiljaa tehdä päätöksiään tulevaisuudestaan ja ensi kauden seuroistaan.

Länsi-Suomi on aiemmin kertonut, että moni Lukon viime kauden pelaaja miettii uransa jatkoa tai siirtymistä muihin seuroihin.

Feran kilpailupäällikkö Hannu Toivosen mukaan seuran edustusjoukkueen sopimusneuvottelut ovat hyvässä vauhdissa, mutta uutisia hän ei uskalla vielä kertoa.

– Suullisesti on sovittu asioita jatkon suhteen, Toivonen toteaa.

Länsi-Suomen tietojen mukaan yksi Feran kiikarissa olevista pelaajista on Vilma Mäkelä. Matkassa on sellainen mutka, että vuonna 1996 syntynyt Mäkelä on Jyväskylän Kirittärien sopimuspelaaja.

Kirittärien toiminnanjohtaja Petri Kaijansinkko myöntää, että Mäkelä on keskustellut sopimuksensa purkamisesta. Hän kuitenkin sanoo, että yksikään seura ei ole siitä ollut Kirittäriin yhteydessä.

– Jos Mäkelä haluaa sopimuksensa purkaa, niin me emme asetu esteeksi. Hän on käynyt meidän harjoituksissamme ja käy edelleen, kunnes muuta päätetään, Kaijansinkko sanoo.

Poikkeuksellisesti jo puolivälierissä pudonnut Kirittäret kokoaa jälleen ensi kaudeksi naisten Superpesikseen mitalista taistelevaa joukkuetta.

Mäkelä ei välttämättä mahdu Jyväskylässä numerolla pelaavaan yhdeksikköön, ja hän on kiinnostunut hakemaan isompaa roolia muualta.

– Lopullisia ratkaisuja asian suhteen nähdään todennäköisesti ensi viikolla, Kaijansinkko sanoo.

Mäkelä palasi kotikaupunkiinsa täksi kaudeksi pelattuaan kauden Pesä Ysien riveissä Lappeenrannassa. Kyseessä on vahva polttolinjan tai etukentän ulkopelaaja, joka pelasi sisäpelissä Kirittärien kakkoskärjessä.

Hän täyttää urheilullisen ja kehittymisennälkäisen pelaajan tunnusmerkit, jotka Fera linjasi kriteereiksi tuleville pelaajahankinnoille. Mäkelä on esiintynyt kahdesti B-tyttöjen Itä–Lännessä.

– En kiellä, etteikö Mäkelä olisi yksi niistä pelaajista, joista me olemme kiinnostuneita. Neuvotteluja on käyty, mutta aika näyttää, johtavatko ne yhteiseen tulevaisuuteen, kilpailupäällikkö Toivonen muotoili.