Fera selvisi juoksujuhlista voittajana - "Oikeastaan kaikilla osui tuntui osuvan keskikeppiin"

Roihuvuoren Roihu ja Rauman Fera iloittelivat naisten Ykköspesiksessä tiistai-illan ratoksi 32 juoksun ottelun. Siitä voittajana poistui Fera lukemin 1–2 (5–14, 7–4, 0–2).

– Tutun kaavan mukaan eka jakso hoidettiin tyylillä, mutta toinen jakso oli vähän vaikeampaa. Se on positiivista, että paljon supervuoroja on käännetty voitoiksi. Toisaalta toisilla jaksoilla nuori porukka on maksanut oppirahoja, se on seuraava kehitysaskel, Feran pelinjohtaja Juho Luoma totesi.

Mailan varressa eniten juoksuja rohmusivat jokerit, neljästi kotiuttanut Janika Lipsula ja kolmesti onnistunut Teea-Kaisa Vikiö. Kotipesään tahtiin ennättivät useimmin neljä juoksua tuonut Heini Viitanen sekä kolmen juoksun etenijät Kati Tanhua, Venla Tanhua ja Julia Valtanen.

– Oli lämmin keli, avara kenttä ja pallo liikkui aika kovaa. Varsinkin ensimmäisellä jaksolla oli mukava peluuttaa, kun oikeastaan kaikilla tuntui osuvan pallo keskikeppiin, Luoma kehui.

Fera on kerännyt Ykköspesiksessä kuudesta ottelusta neljä voittoa ja kymmenen pistettä.

Feran tehot Helsingissä: Kati Tanhua 2/3, Heini Viitanen 0/4, Tiina Andreasen 0/2, Henna Suominen 2/1, Tinja Töyrylä 0/2, Venla Tanhua 1/3, Jasmin Andreasen 1/0, Mette Henriksson 1/1, Susanna Uusitalo 0/1, Teea-Kaisa Vikiö 3/0, Julia Valtanen 0/3, Janika Lipsula 4/0, harhat 1, vapaat 5.