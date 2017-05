Hattutemppu-Hanna johtaa TPS:n tehokasta koplaa

TPS:n euralaishyökkääjä Hanna Ruohomaa paukutti sunnuntaina kauden toisen hattutemppunsa. Kuva: Kimmo Mäkeläinen

Hanna Ruohomaata hymyilyttää. Aurinko paistaa Turun urheilupuiston yläkentällä, ja tulostaulun punaiset numerot osoittavat TPS:n 7-0-voittoa GBK:sta.

Osansa hymyyn on päähineellä, joka on Ruohomaan päässä. Se on musta knalli, joka palloilulajeissa on kolmen maalin symboli.

Osumat syntyivät ensimmäisen puoliajan lopulla tiukassa nipussa. Kyseessä oli vielä täysin klassinen hattutemppu, sillä Ruohomaa teki TPS:lle kolme peräkkäistä osumaa.

Hattutemppu oli Ruohomaalle jo kauden toinen, ja osumia on nyt koossa kahdeksan. Euralainen on tottunut tekemään maaleja, sillä liigatasolla niitä on kasassa jo 49.

Silti hän tunsi paineiden purkautuvan, kun pallo päätyi ensimmäisen kerran GBK:n maaliin. Hän jätti kaksi peliä väliin loukkaantumisen takia, ja takana oli kolmen pelin maaliton jakso.

Hän ei edes tiedä, millä ruumiinosalla ensimmäinen maali syntyi.

- Riparipalloon menin päällä. Sitten ajattelin, että ei saakeli ja juoksin vain päin. Taisin kompastua puolustajaan. Varmaan se selästä meni sisään, hän puntaroi.