Heidi Kuusisto palaa Pesäkarhuihin – nyt mediavastaavana

Pesäkarhuissa pitkän uran pelannut Heidi Kuusisto palaa Pesäkarhuihin, tällä kertaa mediavastaavan työhön.

- On kyllä todella hyvät fiilikset ja ennen kaikkea odottavainen tunnelma siitä, mitä tämä rooli tuo tullessaan. Kaikki on uutta ja jännää, mutta on turvallista kuitenkin palata, kun seurassa on kaikki tutut ihmiset ja tuttu organisaatio ympärillä.

Satakunnan ammattikorkeakoulusta tradenomin paperit saaneelle raumalaiselle Kuusistolle sosiaalisen median salat ovat jo entuudestaan tuttuja hänen toisen työnsä kautta.

- Mielessäni on jo muutamia ideoita, mutta yksi iso asia on se että haluan näyttää seuraajille, mitä joukkueen kulisseissa oikein tapahtuu ja mitä pelaajille kuuluu. Näin saamme tuotua joukkuetta lähemmäksi katsojia, kertoo Kuusisto.

Kymmenen vuotta Pesäkarhuissa pelannut Kuusisto on porilaisseuran kautta aikain kovin lyöjä 417 juoksullaan.

Aiemmin Pesäkarhujen mediavastaavana toiminut Marika Hannukainen jatkaa Pesäkarhuissa junioripäällikkönä ja keskittyy jatkossa junioripuolen ja harrastepesiksen kehittämiseen.