Hyppy maailman huipulta – maailmanmestari Liisa Lepola esitteli hyppyjä Rauman Naisvoimistelijoiden leirillä

Liisa Lepolan hypyissä on ilmaa. Tampereen Voimistelijoiden Mineteissä maailmanmestaruuden voittanut urheilija on nimenomaan hyppääjänä erinomainen. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Minettien maailmanmestari Liisa Lepola esitteli Rauman Naisvoimistelijoiden leirillä kansainvälisen tason hyppyjä.

– Liisan tunnit ovat olleet tyttöjen lempparitunteja. Hän on saanut jakaa nimmareita, ja hänen kanssaan on otettu selfieitä, Rauman Naisvoimistelijoiden valmennusvastaavaa Tinja Karinen paljastaa.

Menossa on RNV:n omien voimistelijoiden kaksipäiväinen leiri, jota voi luonnehtia historialliseksi ja uraauurtavaksi.

Vaikka raumalaisen voimistelun erikoisseuran historia on pitkä, koskaan aiemmin sen leirillä ei ole ollut ulkopuolisia ohjaajia.

Nyt heitä on paikalla peräti seitsemän. Ryhmän nimekkäin on ilman muuta Lepola. Hänen ansioluettelonsa helmet ovat vuoden 2015 joukkuevoimistelun maailmanmestaruus ja vuoden 2016 EM-kulta.

– Hän on minetti. Se on niin iso käsite jo, Karinen huomauttaa.

Lepola on 19-vuotias lukiolainen, jolla on palkintokaapissaan kultamitalien lisäksi yksi aikuisten ja kaksi juniorien MM-hopea sekä kaksi maailmancupin finaalin hopeaa. Suomen mestaruutta hän on juhlinut kahdesti.

Silti hän on jo ”eläköitynyt” huippuvoimistelusta. Hän kilpailee edelleen, mutta joukkue on harrastemielessä voimisteleva Minetit Very Senior, joka osallistuu yli 18-vuotiaiden SM-sarjaan.

– Olemme mukana voimistelun ilon takia. Kun on aina harrastanut lajia, ei siitä halua kokonaan luopua, Lepola perustelee.

Viikonloppuleirille osallistui peräti 92 voimistelijaa, jotka saivat täysannoksen esimerkiksi hiphopia, nykytanssia, kehonpainotreeniä ja balettia.