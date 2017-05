Jos kehonhallinta riittää, ilmajoogassa voi vaikka lentää

Petra Oksanen tutustui ja ihastui ilmajoogaan alkujaan Porissa. Raumalla hän on ohjannut tunteja viime syksystä lähtien. Kuva: Juha Sinisalo

Ilmajooga on niin Raumalla kuin maailmassakin kohtuullisen tuore juttu. Ensimmäinen ilmajoogatunti pidettiin Yhdysvalloissa New Yorkissa vuonna 2006.

Raumalla liinojen avulla killuttiin ensimmäisen kerran viime syksynä Hyvinvoinnin Walimolla. Yrityksen työntekijät kävivät kokeilemassa ja ihastumassa ilmajoogaan Porissa. Walimolla tunteja ohjaava Petra Oksanen on huomannut kehonhallintansa parantuneen.

– Ilmajoogasta saa lisää liikkuvutta ja keskivartalolla tehdään huomaamatta töitä. Lisäksi ilmajooga avaa selkää ja hartiaseutua, kun nikamien väliin venytetään tilaa. Päivän mittaan lysähdämme kasaan, joten selkä tuntuu rentoutuneemmalta, kun hetken aikaa roikkuu liinan avulla, Oksanen kertoo.



Ilmajoogassa yhdistyvät perusjooga ja ilma-akrobatia. Ilmajooga tuntuu varmasti varsinkin keskivartalon lihaksissa, mutta tärkeää on harjoittaa myös mieltä. Oksanen tietää, että rentoutuminen ja pään tyhjentäminen ajatuksista voi käydä työstä.

– Se on todella hankalaa ja vaatii harjoittelua. Kolmen käyntikerran jälkeen se on jo helpompaa, kuten monet liikkeetkin.

Oksasen mukaan ilmajoogan suosio on kasvanut Raumalla tasaisesti. Varsinkin yksityistunnit ovat olleet kysyttyjä.

Yleisillä tunneilla on omat vakiokävijänsä ja lähes joka kerta muutama uusi kokeilija. Suurin osa joogaajista on naisia, kuten ryhmäliikunnoissa yleensä.

– Selkeästi miehillä on oma kynnyksensä tulla kokeilemaan, kun sali on täynnä naisia. Meidän äijä-TRX on saavuttanut hyvän suosion. Pitäisikö miettiä myös äijäilmajoogaa? Oksanen naurahtaa.

Länsi-Suomen toimittaja kävi ensikertalaisena testaamassa ilmajoogaa. Lue kokemuksesta lisää päivän Länsi-Suomesta.