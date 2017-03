Juho Patola paukutti komeilla maaleillaan hattutempun

Juho Patola vastasi kaikista raumalaisten osumista. Kuva: Esa Urhonen

Pallo-Iirojen monivuotinen maaliharppuuna todisti jälleen hyökkäyslahjansa, kun raumalaiset isännöivät FC Legirus Interiä.

Patola teki joukkueensa kaikki maalit, kun Pallo-Iirot taisteli ensimmäisen pisteensä Suomen Cupin lohkovaiheessa. Kamppailu vantaalais-venäläistä yhdistelmää vastaan päättyi tasan 3–3 (1–2).

Peli tiivistyi kahden miehen maalintekokilpailuksi. Kaikki mustapaitaisen vierasjoukkueen maalit teki sama pelaaja, nigerialaiskärki Samuel Chidi.

– Ensimmäisellä puoliajalla reagoimme liian hitaasti, vaikka asenteessa ei ollut vikaa, Patola arvioi.

– Tauolla sitten puhuttiin kopissa, että pitää ennakoida. Pelihän muuttui aivan helvetisti.



Tauon jälkeen Patola paukautti kaksi painavaa kaukolaukausta verkkoon, ja alakynnessä ollut kotijoukkue käänsi tilanteen johtoasemakseen.

Chidi nosti vielä FC Legirus Interin tasoihin, mutta voittoa Suomen taktisimmaksi joukkueeksi mainostettu vantaalaisyhdistelmä ei pystynyt Äijänsuolta hakemaan.

Ei, vaikka La Ligassa Atletico Madridia valmentanut Jose Murcia miten pajatti vaihtopenkillä espanjaa.

– Taktisia ne ovat, mutta eivät ne yksilöt sitten kuitenkaan ole sen kummempia, Patola huomautti.

– Kyllä tuossa näki, että ne ovat kuitenkin Kakkosen tason pelaajia, vaikka niillä onkin pari monen tonnin jätkää.

Tarkennettakoon, että kyse on kuukausipalkasta, ei vuosikorvauksesta. FC Legirus Interin koko budjetti on puoli miljoonaa euroa.



Lauantain ottelu päätti Pallo-Iirojen taipaleen Suomen Cupin lohkovaiheessa. Viidestä pelistä raumalaiset saivat kasaan yhden pisteen, ja Patolan osumien ansiosta maalisuhdekin on hieman siistimpi: 4–19.