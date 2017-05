Julia Valtasen keihäskesän tavoitteet: pari Suomen ennätystä, nuorten Olympiafestivaaleille ja Ruotsi-maaotteluun

Julia Valtanen heittää tänä kesänä uudella 500 gramman keihäällä. Tarkoitus olisi kiskaista keppi pidemmälle kuin kukaan samanikäinen koskaan. Kuva: Juha Sinisalo

On Rauman olosuhteissa todella harvinaista, että 16-vuotias yksilöurheilija järjestää lehdistötilaisuuden. Niin Julia Valtanen, tai hänen taustatiiminsä, kuitenkin päätti tiistaina tehdä.

Aiheena olivat Valtasen tulevan kauden tavoitteet, jotka ovatkin korkealla.

Valtasen tavoitteena on heittää nuorten Olympiafestivaaleilla ja Suomi–Ruotsi -maaottelussa. Hän avaa kautensa toukokuun lopulla Kultainen Keihäs -kutsukilpailuissa Vantaalla.

Kauden tavoitteita ajatellen isolla tussilla kalenteriin on merkitty Pihtiputaan Keihäskarnevaalit kesä-heinäkuun vaihteessa.

– Siellä N17-sarjan kisa toimii yhtenä tärkeimmistä karsinnoista nuorten Olympiafestivaaleille, jotka pidetään Unkarin Györissa, Julia avaa.

Kauden tulostavoitteiksi Valtanen on asettanut 500 gramman keihäälle vähintään 57,41 ja 600 grammaiselle 54,38. Sentintarkat tavoitteet selittyvät sillä, että tarkoituksena on pistää uusiksi ikäluokan Suomen ennätykset.

Valtasella on taustallaan esimerkiksi yhteistyökumppaniverkosto, josta kolme pääkumppania on sitoutunut nelivuotiseen projektiin. Mitä sen päässä on, sitä Valtaset eivät halua maalailla.

Yksi yhteistyökumppaneista heitti jo ostaneensa lipun Tokion vuoden 2020 kesäolympialaisiin.

– Pidä hauskaa, huoltaja-managerin hommissa heiluva Julian isä Ilpo Valtanen kuittasi huumorilla.