Kapteeni Kaipion kaksi komeaa maalia kaatoivat sarjakärjen

Eetu Kaipio viimeisteli lauantaina Pallo-Iirojen molemmat osumat. FC Ålandin toppari Andreas Jansson ja maalivahti Anton Axberg voivat vain todeta pallon uppoavan verkkoon. Kuva: Esa Urhonen

Pallo-Iiroilla ei ollut enää panosta lauantaina, kun Kolmosen sarjakärki FC Åland saapui vieraaksi Äijänsuolle.

Keskiviikkona Suomen Cupista pudonnut raumalaisjoukkue jaksoi kuitenkin taistella mallikkasti ja kaatoi kapteeni Eetu Kaipion kahdella maalilla vieraansa 2-1 (1-1).

Kaipio viimeisteli 1-1-tasoituksen hienon kuvion päätteeksi ensimmäisen jakson loppupuolella ja voittomaalin kauniista vapaapotkusta ottelun 76. minuutilla. Johtomaalinsa Åland iski rangaistuspotkusta.

– Näin se on mennyt koko mun urani. Teen maaleja, mutta pelitilannemaaleja niistä on kauden aikana ehkä yksi tai kaksi, Siksi se oli mulle tärkeä osuma. Pelitilanteessa osuminen tekee musta kokonaisvaltaisen pelaajan, Kaipio kommentoi.

Pallo-Iirot löi nyt oman lusikkansa nousutaistelun ratkaisemiseen. KaaPo voitti lauantaina oman pelinsä ja nousi maalieron turvin sarjan kärkeen.

Nousu ratkeaa vasta sarjan päätöspelissä, 7.10. pelattavaksi siirretyssä Ålandin ja KaaPon keskinäisessä kohtaamisessa Ahvenanmaalla.

– Henkilökohtaisesti toivon, että se kääntyy KaaPolle. Se on parempi joukkue, Kaipio latasi.

Iirot kohtaa vielä vieraskentällä Bodan ja kotona TuWen, muttei voi saavuttaa kaksikon seitsemän pisteen etumatkaa.

– Jos unohdetaan sarjat ja pisteet, niin kyse on kuitenkin siitä, että me rakastamme tätä touhua. Joka kerran kun vedämme kamppeet päälle, pääsemme tekemään sitä, mikä on intohimomme, Kaipio maalaili.