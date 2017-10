Kaisa-Maija Rosvall pelaa seuraavat kaksi vuotta Porin Pesäkarhuissa

Kaisa-Maija Rosvall on viihtynyt Raumalla viimeiset kolme kautta. Kuva: Jere Grönberg

Viimeiset kolme kautta Rauman Lukossa pelannut Kaisa-Maija Rosvall palaa Poriin ja Pesäkarhuihin. Rosvallin tuore pelaajasopimus on kaksivuotinen.

Rosvallin neuvotteluyhteydestä Poriin Länsi-Suomi kertoi jo syyskuussa.

– Tuntuu, että täällä jäi jotain kesken, kaksi vuotta Pesäkarhuissa oli kuitenkin aika vähän. Olen todella onnellinen, että olen nyt takaisin seurassa, jossa joukkue, pelinjohto ja seura ovat “viimisen päälle”, Rosvall hehkuttaa Pesäkarhujen tiedotteessa.

Rosvall myöntää, että on joskus tullut jo tokaisseeksi, ettei ikinä tee kaksivuotisia pelaajasopimuksia.

– Minulla on turvallinen ja hyvä olo tulla takaisin Poriin. Siksi teinkin mielelläni suoraan kaksivuotisen sopimuksen Pesäkarhujen kanssa.

Ensi vuonna Pesäkarhujen etukentällä on kaksi vahvaa ja värikästä Itä-Länsi -pelaajaa Rosvallin ja Emilia Itävalon kautta. Aiemmin pelurit ovat menneet aina ristiin, eivätkä näin ollen ole koskaan pelanneet samassa joukkueessa.

– Itselläni on nyt tällä hetkellä todella odottava tunnelma, että pääsen tekemään etukentän kanssa töitä, jossa Itävalo ja Rosvall pelaajina. Molemmilla on todella hyvä peli-ilme, joten on hienoa saada juuri heidät Pesäkarhujen etukentälle, kehuu Pesäkarhujen pelinjohtaja Sami Österlund.

Aiemmin torstaina Lukko tiedotti puolestaan tehneensä sopimukset kahdeksan uuden pelaajan kanssa.