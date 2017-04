Keijo Kylänpää palasi Rauman yleisurheilukentille – tällä kertaa valmentajana

Keijo Kylänpää ohjaa keihäsnuoria etänä Lahdesta, mutta pyrkii järjestämään viikonloppuleirejä valmennettavilleen. Kuvassa Venla Olli, Keijo Kylänpää ja Mandi Ussa. Kuva: Juha Sinisalo

Keijo Kylänpää, 29, oli 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa raumalaisen yleisurheilun harvinainen kyky kenttälajeissa. Kiekossa, keihäässä ja kuulassa menestynyt urheilija on nyttemmin siirtynyt valmennuksen ja urheilujohtamisen pariin, joista ensiksi mainittu on hänelle enemmänkin harrastus.

Lahdessa asuva Kylänpää ei ole unohtanut kotikontujaan, vaan on jopa alkanut etävalmentaa neljää paikallista keihäsnuorta yhdessä isänsä Eeron kanssa. He ovat Julia Valtasen lajivalmentajia, mutta luotsaavat samoissa harjoituksissa myös Timi Heinistä, Venla Ollia ja Mandi Ussaa.

– Tämä on aika helppoakin tehdä, kun isä on täällä sitten silmät ja korvat. Hän toteuttaa sitten käytännön tasolla niitä asioita, mitä olen ajatellut. Videotekniikka on tuonut paljon etua esimerkiksi siihen mitä kymmenen tai parikymmentä vuotta sitten oli.

– Tässä vaiheessa tämä kuvio on enemmänkin opettelua siitä, millaista se keihäsharjoittelu näiden nuorten kohdalla voisi tulevaisuudessa olla, Keijo Kylänpää kertoo.

Isä–poika-kaksikko on työskennellyt aiemminkin yhdessä, kun Keijo urheili ja Eero valmensi. Isä Eero on ollut Valtasen taustoilla jo vuoden päivät, joten valmennusryhmän vahvistaminen pojalla oli luonteva tie.

– Kyllä Keijo antoi jo viime vuonna usein minulle uskonvahvistusta, Eero Kylänpää toteaa.