Kluuskerin kaksi kaunokaista kaatoi Jokerit - Lukon A voitto alla Laitilaan

Lukon A-nuoret kohtasivat viime kaudella Laitilassa HIFK:n ja nappasivat runsaslukuisen yleisön riemuksi voiton. Kuva: Juha Sinisalo

– Jos ei ammu, ei voi tehdä maalejakaan.

Tällaisella vanhalla viisaudella Lukon A-nuorten puolustaja Jani Kluuskeri perustelee tehokasta alkukauttaan. 17 ottelussa Nuorten SM-liigassa on syntynyt puolustajalle mukavat tehopisteet 6+2=8.

Keskiviikkona Kluuskeri totisesti noudatti sananpartta, sillä Lukko kaatoi Jokerit hänen kahdella komealla osumallaan.

Ykköskenttä oli muutenkin vahva, sillä Teemu Hannula (1+1), Rasmus Smedberg (1+1) ja Ville Petman (0+3) olivat Lukon muut pistenikkarit.

– Kyllähän maalinteko aina maistuu. Suht tärkeät maalit tärkeisiin paikkoihin. Loppupeleissä pelasimme järkevästi ja tiivisti, Kluuskeri sanoi.



Kluuskeri kilautteli ylänurkkia ylivoimalla aivan toisen erän lopussa ja uudelleen kolmannen erän alussa. 3–2- ja 4–2-osumat veivät Lukon lopulta riittävälle karkumatkalle.

Vaikka Kluuskeri nousi joukkueensa maalipörssin kakkoseksi, ei hän ilmoittaudu taistelemaan ykkössijasta.

– Sen näyttää aika, tuleeko pisteitä. Voitot joukkueelle ovat nyt tärkeämpiä.

Voitto oli Lukolle arvokas. Kolme pistettä pitivät raumalaisjoukkueen seitsemän pisteen päässä iskuetäisyydellä kymmenennestä sijasta. Sarjan kymmenen parhaan kausi jatkuu ylemmässä jatkosarjassa.

– Haave sinne pääsystä on hengissä. Kyllä me täältä vielä tulemme, Kluuskeri vakuutti.



Perjantaina Lukolla on oiva mahdollisuus saksia eroa ainakin yhteen yläpuolella olevaan joukkueeseen. Lukko kohtaa kahdeksantena majailevan TPS:n Laitilassa.

– Koska pelit rupeavat pikkuhiljaa käymään vähiin, niin kaikki voitot ja pelit ovat tärkeitä. Myös TPS-peli, Kluuskeri muistutti.

Nuorten SM-liigaa Lukko–TPS perjantaina Laitilan jäähallissa kello 18.30.