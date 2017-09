KOLUMNI: Urheilu ei ole oikeasti tärkeää - vai onko sittenkin?

Lukon kannattajat pitivät hauskaa Pitsiturnauksessa. Kuva: Juha Sinisalo

Niistä asioista, jotka eivät oikeasti ole tärkeitä, jääkiekko on Raumalla tärkeimpiä.

Näin muistan Marva Median päätoimittaja Janne Rantanen kuvailleen jääkiekon asemaa Raumalla, eikä Lukosta ja Raumasta vuosikymmenet työkseen kirjoittanut mies varmasti väärässä ole.

Tohdin kuitenkin olla hieman eri mieltä kuin Rantanen. Urheilu on tärkeää – ja voisi olla vielä tärkeämpää.

Luin taannoin sattumalta vanhasta Urheilulehdestä (14/2016) toimittaja Jari Kupilan kirjoituksen, jossa pohdittiin mielenkiintoisesta näkökulmasta 1900- ja 2000-luvun terroristeja ja vapaustaistelijoita. Se on ikävä kyllä jälleen ajankohtainen.



Kupilan mielestä monen nuoren terroristin sisällä räjähtänyt ruuti on kertynyt vuosien saatossa yksinäisyydestä, identittömyydestä, juurettomuudesta ja ulkopuolisuudesta. Korvaan kuiskutellut terrorismin kutsu on houkutellut, koska se on tarjonnut elämälle päämäärän, tavan yrittää muuttaa maailmaa.



Miksi kirjoitus oli Urheilulehdessä?

Koska urheilu pystyy iskemään syihin, joista terroria ruokkiva ruuti syntyy. Urheilussa voi välittömästi tuntea kuuluvansa yhteisöön ja löytää tavan käyttää lahjakkuuttaan. Saada elinikäisiä ystäviä ja muistoja, sisältöä elämään.

Tässä vaiheessa mieleen tulee ehkä maahanmuuttajien tai turvapaikanhakijoiden kotouttaminen, mutta kyse on paljon muustakin. Syrjäytymisvaarassa olevasta lapsesta, eronneesta keski-ikäisestä tai työelämän jälkeen tyhjiöön pudonneesta eläkeläisestä.

Ihminen on laumaeläin, joka haluaa liikkua, onnistua ja hurrata yhdessä.

Urheilu voi tarjota elämään sisältöä myös vähän kevyemmällä tavalla.

Jalkapallosta puhutaan usein maailman yhteisenä kielenä, mutta miksei Suomessa se yhteinen kieli voisi olla jääkiekkokin.

Ainakin pienemmässä mittakaavassa jääkiekko on raumalaisten yhteinen kieli. Keskustelun voi aina aloittaa puimalla Lukon otteita – tai päivittelemällä niitä, jotka jaksavat puida Lukon otteita.

Jääkiekko on Suomen seuratuinta urheiluviihdettä. Kun Leijonat pelaa MM-kisoissa, miljoonat suomalaiset jännittävät ruudun ääressä. Kun Lukko pelaa liigassa, tuhannet seuraavat otteita hallilla ja kymmenettuhannet muun muassa median välityksellä.

Aika harva asia liikuttaa ja kiinnostaa Raumalla samalla tavalla.

Niin mukaansatempaavaa kuin urheilu osaa ollakin, karvaimpien pettymyksien hetkellä kannattaa muistaa Rantasen sanat.

Ehkä urheilu ei ole oikeasti tärkeää. Mutta ne ihmiset siinä vierellä ovat.

Tämä kolumni julkaistiin sunnuntain Länsi-Suomessa Kiekkoliitteen pääkirjoituksena.