Korihaiden Jalonen: Ei tasoeron ihan 50 pistettä pitäisi olla

Lahden Jerald Fields ei pystynyt edes hidastamaan Mikko Jalosen tahtia. Korihaiden kapteeni upotti 24 pistettä. Kuva: Esa Urhonen

Kun neljättä jaksoa Korihaiden ja Lahti Basketballin välillä oli pelattu muutama minuutti, siirsi Korihait eron jo murskaavasti 50 pisteeseen.

Tämä ero säilyi lähes ennallaan loppuun saakka, kun Korihait jyräsi Lahden lopulta murskaavasti 113–65 ja on yhden voiton päässä liigapaikan varmistamisesta.

– Ei ero sarjojen välillä ehkä ihan viittäkymmentä pistettä ole. Tempo on liigassa ihan eri luokkaa, samoin pelikovuus. Aika paljon kovempia matseja meillä on ollut tällä kaudella, mitä Lahdella on ollut, arvioi 24 pistettä upottanut Korihaiden kapteeni Mikko Jalonen.



Ensimmäinen liigakarsintapeli todisti, että Korihait on tällä hetkellä ikään kuin kahden sarjan välissä.

Joukkue jäi Korisliigassa selvällä marginaalilla peränpitäjäksi ja oli voittanut viimeksi kotipelinsä pöyristyttävästi neljä ja puoli kuukautta sitten.

Kun se kotivoitto viimein tuli, oli se täydellinen ylikävely yhdestä 1-divisioonan kärkijoukkueista.

– Pitää huomata, että vaikka kautemme oli tuollainen, emme ole luovuttaneet missään kohdassa. Runkosarjassa hävisimme monia pelejä tiukasti, ja joukkueessa on säilynyt hyvä henki. Erittäin luottavaisina lähdimme tähän sarjaan, Jalonen totesi.

Hänen mukaansa suuri ero pitää nollata mahdollisimman nopeasti ja katkaista sarja heti sunnuntaina Lahdessa.

– Pystyimme tänään osoittamaan, että olemme selkeästi parempia. Vahvistihan tämä uskoa, mutta ei takkia voi missään nimessä avata. Lahdesta en ole ikinä helppoa voittoa hakenut.