Korihaiden puheenjohtaja siirsi päävalmentajan huilille – kausi on käynyt voimille

Jarno Nikula jätti ainakin keskiviikon ottelun väliin. Kuva: Arkisto/Pekka Lehmuskallio

Kun Korihait kohtasi Helsinki Seagullsin Töölön kisahallissa, puuttui vierasjoukkueen vaihtopenkiltä yksi mies. Valmentaja Gerald Lee senior veti poikkeuksellisesti joukkoja edestä, päävalmentaja Jarno Nikulaa ei penkin takana näkynyt.

Korihaiden puheenjohtaja Kalle Klotz, missä Nikula on?

- Olemme eläneet viime aikoina hyvin stressaavia aikoja, mikä on vaikuttanut luonnollisesti päävalmentajaan. Hän on ollut kovilla, ja yöunet ovat jääneet väliin. Oikeastaan väkisin pistin hänet sairauslomalle, että hänen vuorokausirytmi saadaan kohdilleen.

Täksi kaudeksi pääsarjaan nousseen Korihaiden kausi alkoi lupauksia herättelevästi, mutta viime otteluissa on tullut tappioita toisensa perään. Ennen keskiviikon ottelua joukkue oli neljäntoista ottelun tappioputkessa ja suuressa vaarassa joutua putoamiskarsintaan.

Kuinka kauan antamasi loma kestää?

- Ainakin näillä näkymin hän on perjantaihin saakka sivussa, kun joukkueella on torstaina välipäivä ja perjantaina sali on varattu vanhojen tansseille. Joukkue vetää tuolloin fysiikkaharjoitukset muiden valmentajien ohjauksessa.

- Tämä pieni aikalisä oli paras ratkaisu tässä kohtaa, että saamme Nikulan täydessä iskussa kauden tärkeimpiin peleihin.