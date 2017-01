Korihait kiinnitti jo viidennen amerikkalaisen

Uudenkaupungin Korihait on pähkäillyt jo usean viikon ajan siitä, hankkiiko seura riveihinsä vielä lisää pelaajia.

Seuran puheenjohtaja ja vt. toiminnanjohtaja Kalle Klotz ehti jo kertaalleen julistaa, että hankinta olisi jo tehty, mikäli rahatilanne sen sallisi.

Maanantaina joukkue kuitenkin tiedotti, että 25-vuotias Gary Johnson on Korihaiden viides ulkomaalaispelaaja. Klotzin mukaan rahaa hankintaan oli juuri sopivasti, kun yhteistyökumppani tuli tueksi.

Korihailla on nyt viisi ulkomaalaista, mutta Klotzin mukaan ketään ei olla laittamassa pois.

– Siinä ei olisi mitään järkeäkään tässä vaiheessa kautta. Nyt saamme hieman reserviä loukkaantumisia ajatellen. Herrasmiessääntöä kunnioitamme ja neljällä ulkomaalaisella pelaamme, mutta joka peliin valitaan pelaavat ulkomaalaiset vireen mukaan, Klotz sanoo.

Kaliforniasta lähtöisin oleva Johnson edusti yliopistourallaan NCAA:ssa Albany Universitya.

198 senttiä pitkä ja 93 kiloa painava Johnson pelasi edellisellä kaudella Japanin liigaa, upotti koreja 19 pisteen keskiarvolla ja oli siellä kauden jälkeen äänestyksessä viiden parhaan ulkomaalaisen joukossa.

Tällä kaudella hän pelasi Luxemburgin liigaa, mutta hän lähti takaisin kotimaahansa kesken kauden.

– Japani on kohtuullisen kova liiga, mutta Luxemburg ei ole kummoinenkaan mittari. Hän ja hänen agenttinsa myönsivät, että he tekivät virheen kun valitsivat sen liigan vain rahan vuoksi. Hän on kunnianhimoinen pelaaja, joten haluaa loppukauden hakea nostetta paremmasta sarjasta, Klotz kertoo.



Johnson saapuu Uuteenkaupunkiin keskiviikkona, mutta pelaa ensi kertaa lauantaina.