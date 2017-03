Korihait on jo sopinut 17 000 euron rästinsä verottajan kanssa, vakuuttaa puheenjohtaja

Korihaiden puheenjohtaja Kalle Klotz hoitaa tällä hetkellä seurassa myös toiminnanjohtajan tehtäviä. Kuva: Iiro Lehtonen

Verohallinto hakee Uudenkaupungin Korihait ry:ltä 17 360 euron saatavia. Summa ilmestyi Suomen Asiakastieto Oy:n protestilistalle 6.3. Mistä on kysymys, Korihaiden vt toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja Kalle Klotz?

– Rahapulasta, ei siinä sen kummallisempaa. Me olemme painineet pienoisen kassavajeen kanssa, mutta se on saatu järjestykseen. Veromälli ehti lähteä ulosottovirastoon ennen kuin se ehdittiin maksaa. Homma on hoidossa, mutta paskat housussa.

Onko summa siis maksettu?

– Se ei ole maksettu, mutta sen hoitamisesta on sovittu ja se maksetaan ensi tilassa. Onhan noita vastaavia ollut ennenkin, kuten monilla muillakin seuroilla.

Viime aikojen kolmosella alkaneet yleisömäärät eivät varmasti ainakaan auta kassavajeeseen?

– Niissä on ollut itseasiassa pieniä virheitä, joiden veikkaan johtuvan vain tilastonikkarien näppäilyvirheistä. Esimerkiksi edellisen kotiottelun yleisömäärä ei ollut 390, vaan 690. Kyllä viime aikojen yleisömäärät ovat alkaneet kutosella.

Mistä kassavaje sitten johtuu?

– Se johtuu siitä, ettei ole saatu sitä kunnianhimoista budjettia kiinni mikä keväällä luotiin. Toiminnanjohtajakin (Marko Ruohola) ylityöllistyi, mihin osittain perustuu hänen lähtönsäkin.

– Meidän vuosikellomme on käynyt pitkään väärää tahtia eli ensin on tehty vuosibudjetti ja sitten lähdetty juoksemaan sitä kiinni. Vuodenvaihteen tienoilla saatiin se aikaan tekemällä rahoitusjärjestely. Nyt neuvottelemme ensi kauden yhteistyösopimuksia ja tavoite on, että ensi kauden budjetti olisi 95-prosenttisesti kerätty toukokuun loppuun mennessä.

Mitä tarkoitat rahoitusjärjestelyllä?

– Lainoitimme tämän loppukauden.

Korisliigan runkosarjaa on pelaamatta Korihaiden osalta vielä viisi ottelua, mutta on jo varmaa, että uusikaupunkilaiset joutuvat puolustamaan sarjapaikkaansa liigakarsinnoissa. Karsinnat ykkösdivarin pudotuspelien toiseksi sijoittunutta joukkuetta vastaan alkavat 13. huhtikuuta Pohitullissa. Liigapaikka irtoaa kahdella voitolla.