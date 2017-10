Korihait try out -sopimukseen Marius van Andringan kanssa - perjantaina tositoimiin

Uudenkaupungin Korihait on solminut kuukauden mittaisen try out -sopimuksen Marius van Andringan kanssa. 23-vuotias Andringa on heittävä takamies, joka valittiin Korisliigan vuoden tulokkaaksi kaudella 2014-2015 Joensuun Katajan mestaruusjoukkueesta.

Pohitullissa Andringa nähdään tositoimissa jo perjantaina, kun Korihait kohtaavat kotikentällään BC Nokian.

Korisliigassa Andringa on pelannut kaikkiaan kolme kautta, joista kaksi Joensuun Katajan riveissä kausina 2014-2016 ja yhden Lapuan Korikobrissa kaudella 2016-2017. Viime kaudella hän pelasi 36 ottelua Kobrien riveissä, joissa syntyivät ottelukohtaisiksi tilastoiksi 7,3 pistettä, 2,1 levypalloa ja 0,5 syöttöä.