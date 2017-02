Kotilainen hurjana SalBan kaadossa - iski tehot 5+3

Happeen Peter Kotilaisella oli lauantaina SalBaa vastaan jahti päällä. Hän iski kahteen erään tehot 5+3 ja tehyili jo kymmentä pistettä eli yhden ottelun piste-ennätystä. Sitten hän turhautui ja hankki reilu kolme minuuttia ennen loppua 2+2+10 minuutin jäähyn protestoinnista.

– Harvoin on harmittanut, kun joukkue on voittanut ja itsellä on tehot 5+3. En usko, että ennätyksen metsästys vaikutti tekemiseeni, vaikka se takaraivossa kolkutti. Mutta ehkä sitä tuli vähän liikaa haettua, Kotilainen myönsi.

Kotilaisen tehoilta tiesi SalBalle sitä, että ottelu oli kahdessa erässä ohi. Kotijoukkue johti kahden erän jälkeen 10–2 ja hölläsi kaasua tämän päivän ottelua silmälläpitäen.

SalBa iski ottelun neljä viimeistä osumaa, joista erityisesti 11–4- ja 11–5-kavennukset olivat komeita. Kapteeni Antti Keskitalo tarjoili ensin Tomi Lahdelle ja sitten Mikko Viitaselle namupassit osumiin, jotka kelpaavat mihin tahansa maalikoosteisiin. Juuri tällaisista hetkistä ja eristä SalBan on kaivettava uskoa tulevaan.

– Näinhän se on. Kahdessa ensimmäisessä erässä mikään, mitä olimme sopineet, ei toiminut. En tiedä, oliko väärä tapa valmistautua katsomalla videolta Happeen tekemisiä. Nyt oma tekeminen ei ollut keskiössä, SalBan päävalmentaja Petri Seppinen mietti.

– Hyvä kuitenkin, että saimme vyöryn pysäytettyä edes viimeisessä erässä. Nyt selät eivät suoristuneet missään vaiheessa, kuten Classicia vastaan.