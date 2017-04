"Kyllä tämä oli tässä" - Korihaiden kapteeni ilmoitti lopettavansa

Mikko Jalonen sai kasaan tasan 400 peliä Korihaiden paidassa. Kuva: Esa Urhonen

”Kyllä tämä oli tässä. Aikansa kutakin ja niin edelleen.”

Mikko Jalonen naputteli myöhään sunnuntai-iltana – tarkalleen kello 22.48 – Twitteriin sanat, jotka tulivat harvalle yllätyksenä.

Korihaiden kapteeni on jo monena keväänä tasapainoillut lopettamisen ja uransa jatkamisen veitsenterällä.

Kului 13 minuuttia, ja Jalonen päivitti seuraavat ajatuksensa sosiaalisen median seuraajilleen. Siinä välissä puhelimeen oli ehtinyt ilmestyä Ellinoora-vaimolta painokas viesti.

”Älä liikaa huutele, kun et kumminkaan pysty päätöstä pitämään.”



Monta kertaa Jalonen on suunnitellut lopettamista. Siivilityöt, kolmen lapsen isän rooli ja huipputason koripallo ovat olleet hankala yhtälö.

Joka kerta Pohitullin kutsu on kuitenkin lopulta vienyt voiton, ja ura on jatkunut.

Nyt, ainakin yön yli nukkumisen jälkeen, Jalonen on päätöksestään varma.

– Kyllä se vähän siltä näyttää, että tämä nyt tässä oli. Sillä tavalla olen asennoitunut, että tämä riittää, Jalonen henkäisee.

– Tässä on sen verran rankka kausi takana, ja ajankäytön kanssa on koko ajan ollut ongelmia. Kyllä tämä on kauden aikana tullut aika selväksi.