Lapinlahti takoi tusinan täyteen LuKin verkkoon

Maria Perkkola piti torjunnoillaan LuKia pitkään pystyssä, mutta lopulta Lapinlahden nimivahvan ryhmän rynnistys oli liikaa.

LuKi joutui lähtemään pitkälle kotimatkalle ilman pisteitä, sillä Lapinlahti oli ringeten SM-sarjan kamppailussa parempi maalein 12–2 (1–1, 4–1, 4–0, 3–0).

– Perkkola piti pelin tasoissa toisen erän puoleen väliin asti. Sitten ne tekivät pari maalia, LuKin valmentaja Antero Kivelä tiivisti.

Perkkola torjui pelissä peräti 65 laukausta. LuKin molemmat maalit viimeisteli Krista Järvelin, ja hänen osumallaan luvialaiset kävivät pelissä jopa johdossa.

Järvelinin johtomaalin jälkeen Lapinlahti sai kuitenkin ison pykälän silmään.

Joukkueen ykköspyssy oli Tiia Halme, joka teki lapinlahtelaisten kolme ensimmäistä maalia ja summasi yhteistehot 4+2.

Lapinlahden nimekkäimmät pelaajat olivat myös iskussa. Marjukka Virta keräsi pistesaldon 3+1, ja Anne Pohjola säesti tehoilla 2+4.

– Kuitenkin yritimme loppuun asti, ja se on pääasia. Voimassa ja taidossa on vielä ero, se on pakko myöntää, Kivelä sanoi.

– Pelkällä yritykselläkin pääsee johonkin asti, mutta jossain tulee raja vastaan. Mutta kausi on pitkä.