Lehdistötilaisuudessa riitti asiaa: Marius Van Andringa allekirjoitti jatkopahvin ja haukkui sitten joukkueensa

Lucas Woodhouse (oik.) pudotteli 24 pistettä Korihaiden sukkaan. Marius Van Andringa haukkui joukkueensa puolustuspelin. Kuva: Kimmo Mäkeläinen

Korihaiden kotipyhätössä nähtiin keskiviikkona mielenkiintoinen lehdistötilaisuus. Sen aluksi Marius Van Andringa allekirjoitti loppukauden kattavan sopimuksen uusikaupunkilaisen seuran kanssa.

– Ihan hyvin olen viihtynyt. Se menee vähän sen mukaan, miten pelit menevät. Kun voitetaan, viihtyy vielä paremmin, hän tiivisti.

Keskiviikkona hän ei kaupungissa viihtynyt. Kun puoliaika alkoi, Van Andringa jäi yksinään istumaan Korihaiden vaihtopenkille. Hän puhkui itsekseen, päästi suustaan kirosanoja ja antoi vihaisen katseen kiertää Pohitullin salia.

Se ei ollut mikään ihme, sillä Pohitullissa nähtiin ylivoimaisesti kauden huonoin Korihait.



Kun peli jatkui tauon jälkeen, parketilla nähtiin sentään pieni mustakeltainen ryhtiliike. Joukkueen kapteeni Justus Kilpinen löi kaiken peliin ja yritti johtaa ryhmäänsä esimerkillään.

Sekään ei riittänyt, vaan sarjajumbo Kobrat pahoinpiteli Korihait luvuin 70–90 (33–51).

Kun Van Andringa oli latonut kohteliaisuudet lehdistötilaisuuden kärkeen, hän antoi palaa kunnolla.

– Me olimme surkeita. Me teimme kaikki asiat väärin, suomalaisranskalainen heittäjä naulasi.

– En ole ikinä nähnyt jengiä, joka puolustaa näin. Mä en ole pelannut tällaisessa jengissä.

Yksi illan avainkysymyksistä oli, miten Korihait saa kiinni Kobrien ykköstykin Maurice Creekin. Vastaus paljastui hyvin nopeasti. Ei mitenkään.

Korisliigan pistekunkku nakutti 25 pistettä ja sai kaiken lisäksi mainiota taustatukea Lucas Woodhouselta (24 pistettä) ja Christopher Ortizilta (15 pistettä).

Luvut ovat komeita, mutta totuuden nimessä lapualaisten ei niiden eteen tarvinnut tehdä parastaan.

– Meidän palloscreenpuolustamisessamme ei ollut päätä eikä häntää. Eihän me voida voittaa matseja, jos me puolustamme noin, Van Andringa tykitti.

– Me emme ole menneet eteenpäin yhtään sinä aikana, kun mä olen ollut tässä. Kun me voitimme matseja, me hyökkäsimme niin hemmetin hyvin.