Lionel avasi hiihtouransa Puistohiihdoissa

Saksalainen Lionel Ndougou avasi hiihtouransa viime tiistaina Puistohiihtojen ensimmäisessä osakilpailussa. Kuva: Juha Sinisalo

Seuraava sukupolvi - juttusarjassa Länsi-Suomi pureutuu paikalliseen junioriurheiluun.

Lionel Ndougou, 4, kurottaa innokkasti rintaansa eteenpäin maalilinjalla ja ojentaa käsiään taakse. Liike saa tasapainon horjumaan, ja maalilinjan jälkeen hän pyllähtää.

Mutta vasta maalivaatteen paremmalla puolella. Uran ensimmäinen hiihtokilpailu on takanapäin, ja Nelly-äidin käsi ilmestyy jostain auttamaan pojan pystyyn.

Sijoitus Puistohiihtojen viisivuotiaiden sarjassa on kahdeksas, ja aikaa 200 metrin rataan on kulunut reilut kolme minuuttia. Se ei tosin ole Lionelin mielessä, vaan hän ihmettelee, miten reitti oli niin lyhyt. Kivaa oli, hän toteaa ja nyökyttelee innokkaasti sanojaan vahvistaakseen.

Lionel Ndougou viettää toista talveaan Suomessa ja Raumalla, sillä hänen isänsä on töissä Olkiluoto kolmosen rakennustyömaalla. Kotoisin hän on Saksasta.

– Hiihtäminen on hienoa, nautimme siitä. Kotiseudullamme ei juuri hiihdetä, sillä sitä varten pitäisi lähteä aina kauemmas. Meillä lähinnä luistellaan, Nelly-äiti selventää.

Suomalaisen hiihtourheilun perinteetkään eivät ole tuttuja.

– Kiinnostus kasvaa hiljalleen, hän luonnehtii.

Parikymmentä minuuttia myöhemmin ladulla on jälleen Ndougou, samanlainen alppihiihtäjän kypärä päässään kuin Lionelillakin. Tällä kertaa vuorossa on seitsenvuotiaiden kisaan starttaava Clement. Hänen sijoituksensa on kymmenes.

– Viikonloppuna harjoittelimme lumilajeja, veljesten äiti kertoo.

Lasten iloiset kasvot ovat elävä esimerkki siitä, miksi Puistohiihtojen pääpuuhamiehet Raimo Vahanto ja Pekka Tiira adjutantteineen jaksavat puurtaa vuodesta toiseen. Innosta, liikunnan riemusta, hyvästä tuulesta. Talven muoti-ilmiöstä laturaivosta ei Lähdepellolla näy jälkeäkään.

Puistohiihdot vielä tiistaina 2., torstaina 7, ja tiistaina 16. helmikuuta Lähdepellolla kello 18. Kisojen tulokset löytyvät Rasti-Lukon nettisivuilta.