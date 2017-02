Lisenssiuudistukset työntäisivät SalBaa entistä ahtaammalle

SalBa ajetaan yhä tiukemmin nurkkaan, jos uudistukset Salibandyliigan lisenssivaatimuksiin menevät läpi. Kuva: Pekka Lehmuskallio

SalBan kolmivuotinen taival Salibandyliigassa ei ole ollut helppo. Vastustajien lisäksi raumalaiset ovat joutuneet taistelemaan koko ajan myös olosuhteita vastaan.

Taistelu näyttää vain kovenevan, sillä liigalisenssin ehtoja ollaan kiristämässä entisestään. Suunnitelmat esiteltiin tiistaina Tampereella Salibandyliigan kehityspäivillä. Ne on tarkoitus vahvistaa maaliskuussa liittohallituksen kokouksessa.

Nykyisiäkään vaatimuksia SalBan kotiareena Rauman Kauppiksella ei täytä, vaan seura on joutunut hakemaan joka kerta poikkeuslupaa.

Se on aina myönnetty, mutta pelejä on pitänyt viedä myös muualle. Käytännössä SalBa on selvinnyt ongelmastaan pelaamalla yhden kotiottelun Uudenkaupungin Pohitullissa, joka on täyttänyt liigalisenssin ehdot.

Mikäli tiistaina esitetyt muutokset menevät läpi, Pohitullikaan ei enää kelpaa pelipaikaksi.

– En mä siihen usko, että me emme poikkeusluvalla voisi pelata. Nyt puhutaan kuitenkin sellaisista vaatimuksista, että koko Satakunnasta ei löydy kelvollista hallia, SalBan puheenjohtaja Teppo Lundell päivittelee.