LuKilla ei riittänyt esitys eikä usko Raisiossa

Luvian Kiekko yllätti tällä kaudella jo kerran RNK:n ringeten SM-sarjassa, mutta lauantaina luvialaisista ei ollut laittamaan kapuloita raisiolaisten rattaisiin. Loppulukemat olivat 8–4 (3–1, 1–0, 3–2, 1–1).

– Ei kauhean hyvä esitys, ei ainakaan riittävän hyvä voittoon, LuKin valmentaja Antero Kivelä tokaisi.

Ykköstähden Susanna Tapanin ollessa Floridassa, RNK:n tehoista vastasivat Siiri Saarikettu (5+2) ja Tanja Eloranta (1+5).

– Viimeksi voitimme RNK:n Luvialla, vaikka Tapani oli mukana. Mutta silloin peli oli ihan erinäköistä, Kivelä sanoi.

LuKin maalit tekivät Roosa Rantaniitty (2+0), Kirsi Pukkila (1+2) ja Krista Järvelin (1+0). Maria Perkkola maalilla torjui 58 kertaa.

– Ennen kaikkea tällaisen joukkueen pitäisi uskoa itseensä, että voimme voittaa näitä pelejä. Nyt usko loppui viimeistään, kun RNK löi 6–3, Kivelä tuhahti.

– Parantaa täytyisi paljon.

Sunnuntaina LuKille tarjoutuu hyvä sauma kasvojen pesuun, kun sarjajumbo VG-62 vierailee Luvian jäähallissa kello 12 alkavassa ottelussa.

Luvialaiset ovat kiinni pudotuspeleihin vievässä neljännessä sijassa kahden pisteen turvin ennen EKS:ää. Espoolaiset antoivat liiton tiedotteessa painetta Luvialle.

– Tässä on pelattu vasta reilu neljännes, ja luotto on vahva, että pelaamme itsemme sinne neljän sakkiin. Luvia on se lähin jahdattavat tuossa, ja takana on tietysti Blue Rings parin pisteen päässä. Huolta ei ole, EKS:n valmennuksessa mukana oleva Nina Löfhjelm vakuuttaa.