Lukko raivasi tiensä jo Nuorten SM-liigan puolivälieriin

Tappara kaatui ja Lukon A-nuorten kausi jatkuu. Joukkue selvisi Nuorten SM-liigassa kahdeksan parhaan joukkoon. Kuva: Esa Urhonen

Lukon joukkue kokoontuu kättelyiden jälkeen yhteen ja käy huudattamassa tyytyväistä kotiyleisöä. Samaan aikaan Tapparan joukkue poistuu Äijänsuon jäältä pettyneenä pukukoppiin. Tamperelaisten kausi on päättynyt, Lukko etenee seuraavalle pudotuspelikierrokselle.

Näky, jonka moni raumalainen olisi halunnut nähdä neljänä edellisenä - ja varmasti tänäkin - keväänä jääkiekkoliigassa. Niin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan ensin Tappara oli Lukkoa parempi kolmessa välieräsarjassa, sitten puolivälierissä. Tänä keväänä Raumalla ei pudotuspelijääkiekkoa nähdä, miesten tasolla.

Sen sijaan Nuorten SM-liigan pudotuspeleissä nähdään. Kuvailtu tilanne ja Lukon perjantainen lukemin 4-1 (1-0, 1-1, 2-0) tullut voitto tarkoittaa, että raumalaisjoukkue eteni A-nuorten pudotuspeleissä kahdeksan parhaan joukkoon. Tappara kaatui villi kortti -kierroksella voitoin 2-0.

- Keväällä kun tätä kautta aloiteltiin, niin en olisi ihan heti uskonut, että tämä joukkue on kahdeksan parhaan joukossa. Kehitystä on tapahtunut, moni poika on ottanut askelia eteenpäin, Lukon valmentaja Erik Hämäläinen kehaisi.

Kun Lukon liigajoukkue ei pysty tänä vuonna pudotuspeliherkkua tarjoamaan, raumalaiset ovat lähteneet hakemaan tyydytystä playoff-himoon A-nuorten peleistä. Lukkoa kannusti perjantaina voittoon Tapparasta noin kuusisataa ihmistä. Virallinen yleisömäärä oli 590.

- Oli hieno nähdä, että yleisö oli löytänyt paikalle. Toivottavasti löytävät jatkossakin, liigajoukkueesta A-nuoria auttamassa ollut Eetu Koivistoinen kiitteli.

Lukko kohtaa Nuorten SM-liigan puolivälierissä Espoon Bluesin. Lukko sijoittui runkosarjassa kuudenneksi ja Blues kolmanneksi.

Puolivälieräsarja alkaa siis alustavan ohjelman mukaan sunnuntaina Espoossa. Raumalla pelataan tiistaina 14.3. ja tarvittaessa lauantaina 18.3. Välieräpaikka irtoaa kolmella otteluvoitolla.