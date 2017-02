Lukon B:lle taas kerran maalin tappio

Tarina on jo tuttu. Lukon B pelaa ryhdikkäästi, mutta loppukättelyssä on pakko onnitella vastustajaa voitosta. Marginaali on mahdollisimman pieni, yksi maali.

Tällä kertaa oli Kärppien vuoro olla maalin verran parempi. Oululaiset veivät Äijänsuon harjoitusjäähallista pisteet maalein 1–2 (1–1, 0–1, 0–0).

– Vauhdikas peli, mutta taisi olla meille 13. peli, kun hävitään maalilla, Lukon valmentaja Pasi Saarela harmitteli.

Peli alkoi raumalaiskomennossa, sillä Risto Saarinen vei avauserässä Lukon johtoon. Kärpät kuitenkin tuli vielä samassa erässä tasoihin ja teki voittomaalin toisen erän lopussa.

– Olen tyytyväinen äijien taisteluun. Nyt huomasi, että pojat halusivat taistella voitosta, Saarela näki.

Taistelua vaikeutti puolustajapula. Lukko joutui peliin vain viiden pakin voimin, ja takalinjat harvenivat entisestään, kun Kostas Gusevas sai pelirangaistuksen polvitaklauksesta. Liettualaispuolustajan kymppitili täyttyi, joten hän huilaa seuraavan pelin.

Lisäksi Lukko odottaa päätöstä Eero Nurmen pelikiellon pituudesta. Nurmelle tuomittiin lauantaina ottelurangaistus, kun linjatuomari koki Lukon hyökkääjän lyöneen häntä.