Lukon B-nuorten kapteenilla erityinen ilta Eurajoella: "Onhan se aika hienoa päästä kotihalliin"

Jääkiekko on ollut tällä kaudella mukavaa Mikael Rauvolalle. Lukko porskuttaa SM-alkusarjan kärkikastin vauhdissa viidentenä ja ykkösketjun laituri on nakuttanut tehoja piste per peli -tahtiin (6+10=16). Kuva: Esa Urhonen

Huoltokopin henkareissa roikkuu pelipaitoja pitkä rivi. Hetken pläräämisen jälkeen Mikael Rauvola löytää oman pelipaitansa: numero 15 ja rinnassa C.

Perjantaina Lukon B-nuorten kapteeni pääsee jälleen vetämään tämän juhla-asun päälleen, mutta ottelu on hieman normaalia sarjapeliä erityisempi.

Lukko kohtaa Turun Palloseuran Eurajoen jäähallissa, jossa Rauvola, 17, kiekkoili uransa alkuvuodet.

– Onhan se aika hienoa päästä kotihalliin, jossa on toivottavasti paljon yleisöä ja tuttuja katsomossa. On sitä miettinyt ja odottanutkin, että tällainen mahdollisuus jossain kohtaa tulisi, Rauvola maiskuttelee.



Rauvola aloitti jääkiekon kuusivuotiaana Eurajoen Lätkässä, mutta lajin alkeet tulivat tutuiksi jo aiemmin Sydänmaan ulkojäillä.

D-junioreissa Rauvola vaihtoi seuraa. Koska Lätkä on Lukon sateenvarjoseura, monelle eteenpäin pyrkivälle juniorille luonnollinen suunta on Rauma.

Mikael Rauvolan tietä viitoitti vieläpä isoveli Matias, 20, joka siirtyi Lukkoon C-junnuissa ja pelaa nykyään A-nuorissa.

– Kyllä se oli asia, mistä otti mallia. Kun Matias meni, niin itselle tuli tavoitteeksi päästä perässä, Mikael miettii.

B-nuorten SM-alkusarjaa Lukko–TPS tänään Eurajoen jäähallissa kello 18.30.