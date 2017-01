Lukon maalivahdista kuukauden pelaaja naisten SM-sarjassa

Eveliina Suonpää saa hyvän hien päälle Lukon naisten maalilla. Kuva: Esa Urhonen

Lukon jääkiekkomaalivahti Eveliina Suonpää on valittu naisten SM-sarjan joulukuun parhaaksi pelaajaksi.

– Pitää Lukkoa pystyssä ja on torjunut tärkeitä pisteitä melkoisessa kiekkosateessa pelistä toiseen. Hoitaa hommansa aina loppuun asti lukemista huolimatta, kuuluu perustelu Suonpään valinnalle.

Lukko on naisten SM-sarjassa viimeisellä sijalla. Suonpää on sarjan maalivahtien torjuntaykkönen, hän on pysäyttänyt 16 ottelussa yhteensä 751 kiekkoa.

Hänen torjuntaprosenttinsa on kevätkauden alkaessa 91,25.