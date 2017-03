Lukon maalivahti valittiin Nuorten SM-liigan helmikuun tulokaspelaajaksi

Lassi Lehtinen torjui väkevän helmikuun. Kuva: Esa Urhonen

Rauman Lukon maalivahti Lassi Lehtinen on valittu Nuorten SM-liigan helmikuun parhaaksi tulokaspelaajaksi. Valinnan teki alle 18-vuotiaiden maajoukkueen valmennusjohto.

Lehtinen torjui helmikuussa viidessä Nuorten SM-liigan ottelussa. Lukko voitti helmikuussa kaikki ottelut, joissa Lehtinen oli maalilla. Kahdessa ottelussa Lehtinen piti maalinsa koskemattomana.

Helmikuussa hänen torjuntaprosenttinsa oli 95,0 ja ottelukohtainen päästettyjen maalien keskiarvonsa 1,4.

Helmikuun vaihtuessa maaliskuuksi Lehtinen on Nuorten SM-liigan maalivahtitilaston ykkönen. Pelaamissaan 33 ottelussa hän on pysäyttänyt kiekot 93,8 prosentin tarkkuudella. Lisäksi Lehtinen on pelannut neljä ottelua Mestiksen KeuPassa, hyvällä torjuntaprosentilla 92,1 sielläkin.

Helmikuussa 18 vuotta täyttänyt Lehtinen antaa näin kovia näyttöjä kevään nuorten MM-kisoja ajatellen. Alle 18-vuotiaiden MM-kisat pelataan huhtikuussa Slovakiassa.