OIKAISU: Torstain Länsi-Suomen urheilusivuilla virhe - Lukon ero pudotuspeliviivaan kahdeksan pistettä

Torstain Länsi-Suomen urheilusivuilla HPK:n ja Lukon välisestä jääkiekkoliigan ottelusta kertovassa jutussa on virhe.

Jutussa kerrotaan, että Jukureiden ja Sportin hävittyä keskiviikon liigakierroksella Lukon ero kymmenenteen sijaan eli viimeiseen pudotuspelipaikkaan säilyi seitsemässä pisteessä.

Todellisuudessa kymmenennellä sijalla on Ilves, joka on Lukkoa kahdeksan pistettä edellä. Lukko on liigassa viimeisenä kerättyään 39 ottelusta 42 pistettä.

