Pääsarjapelit alkoivat Euran Raikussa 20 vuotta sitten - nyt 500 liigaottelua täyteen

Maria Tuominen ehti juhlia muun muassa Suomen mestaruutta Raikun paidassa vuonna 1999. Kuva: Veli-Jussi Lietsala

Oriveden Ponnistuksen passarista Maria Tuomisesta tulee tiistaina kaikkien aikojen toinen naispelaaja kotimaisella lentopallon pääsarjatasolla, joka saa täyteen 500 ottelua.

Tuominen pelasi ensimmäisen liigaottelunsa reilut 20 vuotta sitten, 4. tammikuuta 1997 kasvattajaseuransa Euran Raikun paidassa vasta 14-vuotiaana.

Tuominen on pelannut 19 liigakaudestaan kymmenen Raikun ja LiigaEuran paidassa. Lisäksi hän on edustanut Laihian Lujattaria, Vanajan RC:tä, HPK:ta, LP Kangasalaa ja nyt OrPoa.

Tuominen on voittanut urallaan kaksi lentopallon SM-kultaa ja kaikkiaan kahdeksan mitalia. Suomen Cupin hän on ollut voittamassa kolmasti. Kauden naistulokkaaksi hänet valittiin 2001 ja liigan tähdistöön 2008. Naisten maaotteluita ”Mantulla” on 58 kappaletta.

Kaikkien aikojen ykkösenä naisten pääsarjatason ottelumäärissä on 564 ottelua pelannut Riitta Byckling. Nähtäväksi jää, aikooko Tuominen jahdata vielä Bycklingin ennätystä. Hän täyttää huhtikuussa 35 vuotta.