Mikael Herbertillä on tulehduksia alaselässä ja lonkkien alueella. Hänellä epäillään selkärankareumaa. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Viime kaudesta piti tulla Korihaiden kasvatin Mikael Herbertin, 24, läpimurtovuosi. Tätä mieltä olivat muun muassa päävalmentaja Jarno Nikula sekä kapteeni Mikko Jalonen.

Kaudesta ei tullut lopulta ihan niin kova, kuin moni odotti.

Herbert pelasi monia loistavia otteluita, mutta saattoi olla taasen seuraavassa yllättävän vaisu.

Oliko päävalmentajan ja kapteenin arvio väärä?

Ei varmasti.

Sitä he eivät nimittäin voineet arvata, että Herbert joutuu taistelemaan koko kauden sairastelun kanssa.

Herbert sai kauden aikana terveysongelmiin vastauksia ja toimivan lääkityksen.

Hän pisti kauden pakettiin ja alkoi keskittyä uuteen.

Sitten ihoon iski frisbeegolfkentällä punkki, ja käynnissä olevan kauden alku oli vaakalaudalla.

– Huomasin itse sen punkin, ja siihen ympärille muodostui vielä suurehko punainen rinkula, Herbert kertoo.

Oireet eivät jääneet pelkästään ulkoisiksi, vaan hetken päästä alkoivat nivelkivut.

Herbert söi tuhdin antibioottikuurin borrelioosiin, ja testitulokset näyttivät negatiivista.

Herbert palasi Korihaiden harjoituksiin, mutta huomasi nopeasti, että kaikki ei ole kohdallaan.

Jo pelkkä lämmittelyjuoksu oli hänelle vaikeaa, eikä nukkuminenkaan onnistunut.

– Heräilin kesken yötä selkäkipuihin. Istuminen teki myös todella pahaa. Sitten kun harjoituksissa sain paikat lämpimiksi, niin olo oli ihan ok.

Kipu alkoi olla monin paikoin niin sietämätön, että Herbert marssi jälleen lääkärin luokse.

Epäily punkin aiheuttamasta jälkitaudista palasi.

– Se oli negatiivinen, mutta nyt on epäilynä selkärankareuma. Minulla on tulehdustila alaselässä ja lonkkien alueella. Tänään olin magneettikuvissa ja keskiviikkoaamuna pitäisi selvitä tulokset, Herbert kertoo.



Selkärankareuma kuulostaa huolestuttavalta epäilyltä, ja sitä myös on.

Herbert kuitenkin kertoo olevansa helpottunutkin, kun pitkään jatkuneihin vaivoihin löytyi selitys.

Samalla uusin diagnoosi myös sulki ympyrän. Reuman on ilmeisesti aiheuttanut se vaiva, joka Herbertin peliesityksiä hidasti viime kaudella.

– Silloin minulla todettiin heti joulun jälkeen Crohnin tauti. Tämä reuma tulee kuulemma välillä sen taudin yhteydessä.

Mikael Herbert pelasi viime kaudella kahta ottelua vaille täyden runkosarjan. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Viime kaudella Herbert ihmetteli, miksi hän on jatkuvasti todella vetämätön. Testitulokset tukivat hänen tuntemuksiaan ja muitakin oireita.

Suolistotulehdus oli aiheuttanut verenvuotoa, joka laski hemoglobiinia ja raudan määrää veressä.

– En ollut kuullutkaan koko taudista. Lääkärit selittivät, mistä on kyse. Sen jälkeen menin heti itse etsimään lisätietoa.

Nopeasti hän löysi tietoa, että sairaus tulee seuraamaan häntä koko loppuelämän.

– Jos hyvin käy, niin se voi olla 20–30 vuotta ilman oireita. Joka päivä syön estolääkitystä, mutta muuten saan elää ja syödä perusterveellisesti.



Crohnin tauti. Punkki ja borrelioosi-epäily. Selkärankareuma.

Siinä on yhteen vuoteen pysäyttävä määrä diagnooseja kenelle tahansa.

Tällä kertaa diagnoosit on saanut nuori, 24-vuotias urheilija, jolle kroppa on koko elämän ajan ollut työkalu. Työkalu, jolla on voinut toteuttaa itseään.

Kun se työkalu on epäkunnossa, on mahdotonta kuvitella, miten se vaikuttaa henkisesti.

Herbert on pystynyt pitämään ajatukset kasassa ja katseet terveellisemmässä tulevaisuudessa.

– Hyvä, että nyt on kaikki selvinnyt. Crohnin tauti huomattiin lievänä, ja siihen päästiin alkuvaiheessa vaikuttamaan. Sama on toivottavasti reumassakin. Iso kiitos pitää antaa Petri Mäkelälle ja Uudenkaupungin Lääkärikeskukselle.

Herbert kertookin, että Crohnin taudista on tullut jo positiivisia uutisia. Tulehdusarvot ovat laskeneet, hemoglobiini noussut ja punasolujen koko palautunut.

Samoin selkärankareuman tulehdukset on hoidettavissa lääkkeillä, joita Herbert jo käyttää.

Päällimmäisenä hänen mielensä pitää virkeänä ajatus paluusta rakkaan lajin pariin.

Hän on kulkenut koko kauden joukkueen mukana myös vierasreissuilla.

Pelikavereiden seuraaminen vain sivurajalta on riipinyt häntä, mutta silti joukkueen mukana oleminen auttanutkin. Se on tuonut muuta ajateltavaa.

Samalla tavoite on pysynyt koko ajan lähellä. Hän ei ole pohtinutkaan muuta vaihtoehtoa.

– Koko ajan olen luottanut siihen, että pääsen tuonne kentälle takaisin.

– En silti väkisin ala kentälle puskemaan. Näiden sairauksien kanssa pitää oppia ensin elämään, Herbert sanoo.

Teemu Ramstedt on tehnyt IBD-sairauksia tunnetuksi

IBD-sairauksiin kuuluva Crohnin tauti on krooninen, tulehduksellinen suolistosairaus.

Se voi esiintyä missä tahansa ruoansulatuskanavan alueella, yleisimmin ohutsuolessa, varsinkin sen loppuosassa, tai paksusuolessa.

Sairautta hoidetaan lääkkeillä ja vaikeissa tapauksissa leikkauksella.

Suomessa sairastuu Crohnin tautiin vuosittain yhdeksän ihmistä sataatuhatta kohti.

IBD:n syytä ei vielä tiedetä. Alttius sairastumiseen on liitetty muutamiin geeneihin, mutta sairauden puhkeamiseen epäillään liittyvän myös joitain ympäristötekijöitä.

Tautia voidaan luonnehtia nuorten aikuisten taudiksi, sillä tyypillinen sairastumisikä on 15–35 vuotta, mutta tauti voi alkaa missä iässä tahansa.

Suomessa tunnettuja IBD:tä sairastavia huippu-urheilijoita ovat muun muassa jääkiekkoilijat Teemu Ramstedt, Jesse Saarinen ja Jari Sailio. Myös uransa jo lopettaneet Ville Uusitalo (jääkiekko) ja Conny Karlsson (yleisurheilu) sairastivat aktiiviuransa aikana.

He kuuluvat Ramstedtin perustamaan IBD Cycling -pyöräilyseuraan, jonka tarkoitus on llisätä tietoisuutta sairaudesta.