Pallo-Iirojen kilpailujaostossa koitti sukupolvenvaihdoksen aika - "Emme ole sateentekijöitä vaan työntekijöitä"

Kasper Nyholm, Juho Suoramaa, Vellu Varho ja Jere Tammela kantavat tästä lähtien harteillaan vastuuta Pallo-Iirojen miesten edustusjoukkueen menestyksestä. Kuva: Kimmo Mäkeläinen

Hakrilan kokoushuone on hämärä, mutta ei tyhjä. Pöydän ääressä istuu neljä miestä.

Juho Suoramaa, Vellu Varho, Kasper Nyholm ja Jere Tammela voidaan niputtaa yhden termin alle. He ovat Pallo-Iirojen kilpailujaosto.

Miesten yhteiset palaverit mahtuvat vielä yhden käden sormiin, mutta edessä niitä on paljon. Pallo-Iirojen taustalla on tapahtumassa sukupolvenvaihdos.

Tarkalleen se tapahtui jo toukokuun alussa. Silloin Pallo-Iirojen hallitus hyväksyi nelikon näkemykset.

Suoramaa nimitettiin seuran uudeksi kilpailupäälliköksi, Nyholm ja Varho uusiksi kilpailujaoston jäseniksi. Vanhasta kaartista kilpailujaostossa jatkoi Tammela.

Nyt heille on annettu tehtävä. Heidän pitää vastata Pallo-Iirojen miesten edustusjoukkueen kilpailullisesta menestyksestä.

– Voi sen niinkin ajatella, että tässä tapahtuu sukupolvenvaihdos. Jonkinlaista uuden sukupolven näkemystä tässä haetaan. Kaikki kunnia tietysti edeltäjille, Suoramaa toteaa.

Nyholm on nelikon nuorin, 27-vuotias. Tammela taas vanhin, 40.

– Me olemme nuoria mieleltämme, mutta kuitenkin kokeneita. Me olemme hyvässä työiässä. Meillä on energiaa tehdä ja myös kykyä saattaa asioita maaliin, Suoramaa luonnehtii.

– Mutta emme me sateentekijöitä ole. Me olemme työntekijöitä