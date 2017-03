Pallo-Iirojen vastustajan urheilujohtaja ihmettelee: "Pirun pienen kertoimen Veikkaus antoi meille"

Eetu Kaipion (kesk.) puuttuminen tekee ison loven Pallo-Iirojen keskikentälle. Kuva: Juha Sinisalo

FC Legirus Inter on Pallo-Iirojen viimeinen vastustaja Suomen Cupissa. Raumalaiset ovat toistaiseksi jääneet ilman pisteitä Veikkausliigan ja Ykkösen joukkueita vastaan. Neljän ottelun maalisuhde on ruma 1–16.

Parhaalla miehistöllään Pallo-Iirot ei lauantain peliin pääse, sillä sivussa ovat varmuudella Eetu Kaipio, Valtteri Veijanen, Stanley Ukwuoma, Juuso Snicker ja Aake Rapala.

Erityisen harmillinen polvivamma on Ukwuomalle, koska nigerilaisen piti antaa Iiroille näyttöjä testisopimuksella.

FC Legirus Inter puolestaan astelee Äijänsuon tekonurmelle parhaalla kokoonpanollaan.

– Katselin, että pirun pienen kertoimen Veikkaus antoi meille: 1,3. Olemme kuitenkin vierasjoukkue, ja olemme pelanneet parhaat pelimme sisällä, FC Legirus Interin urheilujohtaja Jari Kurittu ihmetteli perjantaina.

Kurittu oli hyvin kiinnostunut Äijänsuon olosuhteista. Hänellä oli tuoreessa muistissa hankala ottelu EIF:iä vastaan, sillä siinä alusta muistutti vantaalaissilmin enemmän jäätä kuin nurmea.

– Jos alusta on sellainen, että jalka pitää, niin eiköhän luvassa ole ihan laadukas ottelu.

FC Legirus Inter on mielenkiintoinen seura suomalaisessa jalkapallossa. Venäläisomisteinen joukkue lähti kipuamaan Nelosesta kohti Veikkausliigaa espanjalaisin opein. Joukkueen päävalmentaja on Jose Murcia, joka on valmentanut urallaan myös Atletico Madridia, Celta Vigoa ja Levski Sofiaa.

Tarkemmin Legiruksen tarinasta voi lukea lauantain Länsi-Suomesta.

Suomen Cupin lohkovaiheen ottelu Pallo-Iirot–FC Legirus Inter Äijänsuolla kello 14.30.