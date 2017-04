Panu Erama on Pallo-Iirojen kalamestari

Vaikka Panu ¿Erama on taitava narraamaan kaloja, ei hän osaa niistä keittiössä valmistaa mitään. Parhaiten hänelle maistuvat isän paistamat tai graavaamat siiat. Kuva: Juha Sinisalo

Pallo-Iirojen pukukopissa alkaa nopeasti tuoksua tuore kala, kun kuvausrekvisiitaksi hankitut kaksi luonnonsiikaa nostetaan esiin.

– Aika pieniä olette löytäneet, naljailee 20-vuotias maalivahti Panu Erama ja ottaa kalat tottuneesti paljaisiin käsiinsä.

Hieman myöhemmin koppiin tulevat pelikaverit eivät tilanteesta kuitenkaan pääse järkyttymään, sillä kalaa on aikaisemminkin pukukopissa nähty. Niitä sinne on tuonut juuri Erama, joka on kaupitellut pelikavereilleen kalastusreissujensa antimia.

– Juuri maanantaina toin tänne kuutisen siikaa fileinä. Hyvin huokeaa korvausta niistä pyysin, ja ihan hyvin menivät kaupaksi.



Pukukopin pienen kalakaupan voisi laittaa maalivahtien erikoisuuksien piikkiin, mutta Eramalle se on täysin normaalia.

Eraman innostus kalaan ja mereen tulivat ilmi jo hänen ensimmäisen edustusjoukkueen kotipelin jälkeen kesäkuussa 2015. Hän pelasi Kakkosen ottelussa Maskua vastaan nollapelin ja ilmoitti lähtevänsä suoraan pelin jälkeen Nurmeksen lähelle yöksi vesille.

– Ei se itse asiassa ollut hyvä idea, sillä sain niin pahan puujalan siinä pelissä. Oli vähän vaikeuksia päästä takaisin laituriin, hän naurahtaa.

Vesielementti tuli hänelle tutuksi jo pienenä, kun hänet otettiin isän ja vaarin mukaan verkkoja kokemaan. Nykyään hän viettää paljon aikaansa nappaamalla siikoja pohjaongella.

– Koon puolesta isä saa verkolla isompia, kun pienet karkailevat reikien läpi. Tänä keväänä on kuitenkin käynyt niin erikoisesti, että minä olen nostanut siikaa määrällisesti enemmän. Isäkin on sitä hämmästellyt.

– Siinä kymmenen kalan kohdalla olen yleensä lopettanut enkä montaa kertaa ole käynytkään. Muuten loppuisivat isältä kaikki kalat, Erama veistelee.

Mistä niin hyvin nousee?

– Paikka pysyy tietenkin salaisuutena, mutta sanotaanko että tuolla Pyhärannassa päin. Hiekkainen pohja on hyvä ja näin jäiden lähdön aikaan on hyvä aika narrailla.

Pallo-Iirojen maalivahti kertoo laittavansa koukkuun vain matoja, ja heittävänsä siiman mahdollisimman pitkälle. Sitten alkaa odottelu.

– Sitten pistetään kilikello kiinni ja otetaan torkut. Ei se laiskan miehen hommaa ole, mutta rennon miehen.

Rento mies on nuoresta iästään huolimatta noussut Pallo-Iirojen ykköstorjujaksi. Tällä hetkellä jopa kiistattomaksi sellaiseksi, sillä muilla torjujilla ei ole edes sopimusta. Aiemmilla kausilla tolppien välissä pelanneen Iiro Kosken sopimus nimittäin kattoi vain Suomen Cupin pelit.

Erama ei sopimustilanteesta stressaa, vaan keskittyy tuleviin peleihin samalla asenteella kuin aina ennenkin.

– Sillä mietteellä lähden, että joka pelissä olen valmis pelaamaan. Harjoitukset sen aina näyttävät, kuka siellä maalilla sitten on.

Vastuurooli sopii Eramalle, onhan hänen nimensäkin vääntynyt joukkuekavereiden keskuudessa Panuel Neueriksi Saksan maajoukkuetähden mukaan.

– Kakkosen kaudella sen joku keksi, en yhtään muista mistä se tuli. En aluksi edes pitänyt nimestä, kun en ole suuri Manuel Neuerin fani. Enemmän olen seurannut Edwin Van Der Saria ja nyttemmin Hugo Llorisia.

Panu Erama aloitti Pallo-Iirojen edustusjoukkuessa kahdella nollapelillä. Kuva: Juha Sinisalo

Nuorempana Erama pelasi myös jääkiekkoa Rauman Lukon riveissä, mutta halusi lopettaa B2:ssa pelatun SM-sarjakauden jälkeen. Tuon jälkeen hän pelasi Eurajoella vielä kaksi kautta.

Jääkiekossa Erama pelasi yhtä peliä lukuun ottamatta kenttäpelaajana.

– Viimeisellä kaudella Eurajoella meillä ei sarjakärkeä vastaan veskareita. Minä sitten puin varusteet ja peli meni niin kokemattomaksi hyvin. Loukkaantumisesta kärsinyt veskari pelkäsi jo katsomossa, että on nyt pelipaikka vaarassa, hän naurahtaa.

Hän kuitenkin kertoo, että nuoremmissa junioreissa hän oli lähellä valita kiekkovahdin pelipaikan. Se olisi varmasti hänelle sopinut, sillä maalivahdin rooli vaatii tietynlaisen asenteen ja kovan paineensietokyvyn. Osittain sen vuoksi hän käy lepuuttamassa ajatuksiaan veden äärellä.

Maalivahdin pelipaikkaa voi luonnehtia varsin yksinäiseksi, mutta nuori raumalainen kertoo viihtyvänsä omassa seurassaan. Kalareissuillekaan harvoin kukaan lähtee seuraksi.

– Ei ole tullut oikeastaan kopissa edes kysyttyä. Jos kukaan muu ei tule mukaan, niin ihan mielellään sinne lähtee yksin naureskelemaan omille jutuilleen, Erama virnistää.

Ehkä maalivahdit sittenkin ovat hieman erilaisia.

Kolmosen kauden avaus Pallo-Iirot–TKT Äijänsuolla torstaina 13.4. kello 19.15.