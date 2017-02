Raannan paraatipelastus pohjusti Rangersin jatkoaikavoiton - katso video

New York Rangersin raumalaisvahti Antti Raanta pääsi vaihteeksi torjuntavuoroon NHL:ssä, kun Rangers kaatoi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä vieraskaukalossa New Jersey Devilsin lukemin 3-4.

35 kertaa torjunut Raanta oli valokeilassa varsinkin ottelun ratkaisuhetkillä. Hän esti jatkoajan huipputorjunnoillaan Devilsin Kyle Palmierin hattutempun. Kymmenen sekuntia myöhemmin Mika Zibanejad iski Rangersille voittomaalin.

- En edes tiennyt, että hänellä oli mahdollisuus hattutemppuun. Jos pystyy ottamaan jatkoajalla pari torjuntaa, antaa aina omalle joukkueelleen mahdollisuuden tehdä maali. Oli hienoa nähdä, kun kiekko meni sisään toisessa päässä, Raanta kertoi haastattelussa pelin jälkeen.

Raanta sanoi noudattaneensa läpiajotilanteessa neuvoa, jonka hän oli saanut Rangersin ykkösvahti Henrik Lundqvistilta edellisessä ottelussa Torontoa vastaan.

- Kysyin "Hankilta" mitä hän mietti samanlaisessa läpiajotilanteessa. Hän sanoi, että pysäyttää se. Se minullakin oli mielessä, Raanta virnisti.

Raanta on aloittanut tällä kaudella 17 ottelua Rangersin maalilla. Tilastot ovat hyvät, sillä voittoja on kertynyt 12 ja esimerkiksi torjuntaprosentti 92.0 on NHL:n suomalaisvahdeista toiseksi paras Nashvillen Juuse Saroksen jälkeen (92.9%).

- Kun ei ole pelannut niin paljon, niin haluaa käyttää mahdollisuuden, kun pääsee pelaamaan. Oli hieno tunne, kun nousimme 3-2-tappioasemasta vielä voittoon jatkoajalla, Raanta totesi.

Yllä videokooste ottelusta. Vaikka Raanta otti piikkinsä Adam Henriquen 1-2-kavennuksen toisen erän loppuminuuteilla, raumalaiselta nähdään koosteessa vastapainoksi upeita torjuntoja, kuten patjavenyytys Travis Zajacin yritykseen 0-0-tilanteessa.

Voitto piti Rangersin itäisen konferenssin kärkikahinoissa kolmantena.