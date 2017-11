Ranne kuittasi voiton kotiseudulta, Lukko jatkaa nollakerhossa - "Pääsee ainakin pelaamaan paljon ja on haastetta"

Tiina Ranne siirtyi täksi kaudeksi Savoon. Kuva: Juha Sinisalo

Tiina Ranne seurasi sunnuntaina KalPan vaihtoaitiosta, miten hänen joukkueensa kukisti Lukon lukemin 2–6 (1–3, 1–1, 0–2).

Aiemmin syksyllä Ranne pelasi kauden toistaiseksi ainoan nollapelinsä Lukkoa vastaan, mutta tällä kertaa hänen kohtalonsa oli availla luukkua Iina Kuuselan kakkosvahtina.

– Emme olleet ihan parhaimmillamme. Jotenkin tilanteista puuttui sellainen normaali kovuus, mutta loimme silti riittävästi maalipaikkoja voittoon, Ranne tiivisti.

Peli oli silti Panelian Raikkaan kasvatille varmasti mieluinen, sillä kotiseudulla sekä vastustajan paidassa että katsomossa oli paljon tuttuja.

Ranne pelaa tällä kaudella kauempana kotoa Paneliasta kuin koskaan aiemmin. 23-vuotias maalivahti on edustanut SM-sarjassa myös Kuortanetta, JYPiä ja HPK:ta.

– KalPaan minut houkutteli oikeastaan maalivahtivalmennus. Sellaista en ole aiemmin urallani saanut ja näen, että siinä olisi mahdollisuus kehittää pelillistä puolta, Ranne kertoo.

Aamujäillä hänen apunaan on ollut KalPan miesten liigajoukkueessakin veskareita kouliva Jarkko Rissanen.

– Tekniikkaa on saatu viilattua, mutta valitettavasti vielä se ei ole näkynyt peleissä, Ranne hymähtää.



Kuopiolaisten kausi on sujunut silti mukavammissa merkeissä kuin Lukon. KalPa on 16 pisteellä kuudes, Lukko ilman pisteitä viimeinen.

– Ei se mitään. Pääsee ainakin pelaamaan paljon ja on haastetta. Pitää vain yrittää kahta lujempaa, Lukon puolustaja Nora Niemikko totesi.

Sunnuntaina Maija Koski ja Elviira Ylitalo iskivät sentään Lukon kauden toiseksi korkeimman maalilukeman.

Toisaalta KalPa-vahti Kuusela torjui 21 kertaa, kun Lukon maalilla Loimaan-laina Katriina Saarenmaa urakoi 51 koppia.

Lukon ykkösvahti Eveliina Suonpää oli kyllä pelipaikalla, mutta pelannut jo aiemmin päivällä Lukon A-Teamin kanssa Suomi-sarjan karsintaa.

Sarjakärki Ässät Akatemialta irtosi piste 3–3-lukemilla, mutta A-Team on neljä pistettä varsinaista suomisarjapaikkaa jäljessä.