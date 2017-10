Risto Saarinen ampui Lukon B:lle voiton Oulunsalossa

Lukon B:n valmentaja Jarkko Kauvosaari myönsi, että sunnuntain vierasottelun tavoite oli kolme pistettä. Kaksi irtosi, mutta se ei saanut miestä murehtimaan.

– Fiilis on ihan ok. Voitto on aina voitto, kuten sanotaan, hän totesi.

Päivän vastustaja oli Kiekko-Laser, joka ei juuri ole sarjassa voitoilla juhlinut. Ei juhlinut nytkään, vaan Lukko vei jatkoaikavoiton maalein 3–4 (1–1, 1–2, 1–0, 0–1).

Voittomaalin viimeisteli Risto Saarinen, jolle osuma oli illan toinen.

Kauvosaari osasi katsoa tuloksen taakse. Hänen suojattinsa olivat päivää aiemmin vääntäneet Kärppien kanssa kovan taistelun.

– Alussa hallitsimme, mutta maalit jäivät tekemättä. Siksi emme löytäneet rentoutta, vaan peli meni väkisin puskemiseksi, Kauvosaari arvioi.

Saarisen lisäksi raumalaisista kiekon Kiekko-Laserin verkkoon saivat Rasmus Elo ja Jesse Kaupinsalo.