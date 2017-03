SalBa sorvasi kahden vuoden jatkon avainpelaajansa kanssa

Teemu Kortelainen on ollut tällä kaudella SalBan kantavia voimia. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Jos SalBan kuluvan kauden joukkueesta haluaa nostaa yhden miehen esille, valinta on varsin helppo. Maalivahti Teemu Kortelainen on ollut kulmakivi, jonka varaan puolustuspeliä on voinut rakentaa.

Ilman Erästä siirtyneen veskarin koppeja koirapaitojen selviytymistaistelu olisi ollut vielä monta kertaa hankalampaa. SalBa tarjosi keskiviikkona kannattajilleen herkkupalan, kun se julkaisi Kortelaisen jatkosopimuksen Nokia-pelin toisella erätauolla.

Kortelainen jatkaa SalBassa peräti kaksivuotisella sopimuksella.

– Eihän tässä muutakaan voi, mies virnisti.

– Olen nauttinut pelaamisesta täällä enemmän kuin milloinkaan.

Uutisen piti olla kirsikka kakun päälle sarjapaikan uusimisen juhlissa, mutta tiketti ensi kauden Salibandyliigaan jäi vielä ottamatta.

– Täällä on aika hyvä olla. Vaihtoehtojakin toki oli, mutta kaikki on kuitenkin täällä mennyt ihan kohtalaisesti ja seurakin haluaa kehittää touhua, Kortelainen sanoi.