SalBan tappioputki katkesi vihdoin - voitto kauden tärkeimmästä pelistä

Tunnelma oli katsossa SalBan bussissa, kun M-Team oli kaatunut Helsingissä maalein 4-5 (1-3, 2-1, 1-1). Kahden pisteen voitto tiesi sitä, että SalBa jätti jumbosijalla olevan M-Teamin kahden pisteen päähän.

- Helpottava voitto neljän pisteen pelistä. Nyt on parempi hengittää, paluun kaukaloihin tehnyt Niko Kaerla totesi kahdeksan ottelun tappioputken katkettua.

SalBa aloitti ottelun erinomaisesti ja liikutti tiivisti puolustaneen helsinkiläisryhmän puolustusta mielensä mukaan. Ensimmäisenä erän jälkeen taululla olivat lukemat 1–3. SalBasta maaliverkkoa heiluttivat Rami Prokki, Joni Peltola ja Antti Vuorinen.

Toisessa erässä Kaerla iski pelin 1–4-lukemiin, mutta tuon maalin jälkeen raumalaisten peli yskähteli.

– En tiedä mitä siinä tapahtui. Aloimme vain olla tyhmempiä ja mokailimme pallon kanssa.

– Puolitoista peliä olimme todella hyviä. Ehkä luulimme itsestämme liikoja, ja pallollinen nöyryys katosi, päävalmentaja Petri Seppinen muisteli.

M-Team pääsi kolmannessa erässä tasoittamaan pelin, mutta Vuorinen iski voittomaalin illan toisella osumallaan.

– Jätkät pitivät ennen viime treenejä keskenään tunnin palaverin. Joukossa on selkeitä johtajia, kun näin hyviä palavereja pitävät. Nyt he tietävät selvästi mitä he haluavat ja mitä he osaavat. Nyt oli sitä SalBa-sydäntä joka jätkällä, Seppinen kehui.

SalBa pelaa seuraavaksi viikon päästä Jyväskylässä Happeen vieraana. Seppisen mukaan kauan odotettu voitto kantaa joukkuetta nyt hienosti eteenpäin.

– Paljon on paskaa tullut mietittyä paluumatkoilla. On tuossa vielä tekemistä, mutta voimme nyt olla tyytyväisiäkin välillä, hän niputti.