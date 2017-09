Sanni Kämäräisen haaveena on olla golfaava elokuvaohjaaja

Sanni Kämäräinen on jäänyt koukkuun golfiin. Kuva: Esa Urhonen

Sanni Kämäräinen oli aikanaan nuorten maajoukkuetason jalkapalloilija, mutta pelit niin jalkapallossa kuin jääkiekossakin tyssäsivät loukkaantumisiin.

Se ei kuitenkaan pitänyt Kämäräistä kauaa pois urheilukentiltä. Pian hän löysi itsensä golfmaila kädestä Pomppusista.

Rauma Golfin kilpailujen valokuvaaminen herätti golfkipinän ja sai Kämäräisen kaivamaan 10-vuotiaana suoritetun green cardin esiin.

– Silloin joskus vähän menevämmät lajit veivät voiton, mutta nyt harmittaa, etten aloittanut golfia aikaisemmin. Olisi nyt paljon helpompi pelata.

Kun tasoitus alkoi tippua, se oli taas Sannille menoa.

– Alkuun golf oli vain harrastus, mutta eihän tästä pystynyt tekemään vain sellaista mukavaa ajanvietettä. Siitä tuli taas pakkomielle, täytyy käydä ainakin 5–6 kertaa viikossa treenaamassa, Kämäräinen naurahtaa chippailessaan palloa Rauma Golfin pyhätön nelosväylällä.

Kämäräisen tasoitus on pudonnut parissa vuodessa 49:sta 4,6:een.

Koska raumalaisen naisgolfin huipulla on tilaa, Kämäräinen on noussut nopeasti Ella Salmisen taakse kaupungin kakkospelaajaksi.

Kun ulkomaille tähtäävä Salminen on passannut Rauma Golfin mestaruuskisat, Kämäräinen on napannut kaksi viimeistä naisten seuramestaruutta. Ensi vuodeksi hän lunasti jo paikan Finnish Tourille.

– Putti on oma kompastuskivi, sitä pitäisi treenata. Jotenkin sitä eksyy kuitenkin aina rangelle lyömään palloa takametsään mieluummin kuin tökkimään metrin putteja tuohon griinille, Kämäräinen hymyilee.

Rauman oloissa harjoittelut alkaa taas hetkeksi olla harjoiteltu, sillä Kämäräinen lähtee sunnuntaina takaisin Englantiin. Jo vuoden ajan hän on opiskellut elokuva-alaa University of the Arts Londonissa.

– Jos ei golfarina pääse ulkomaille töihin, niin ehkä sitten elokuvaohjaajana, Kämäräinen naurahtaa.