Salli Valta vaihtoi pesäpallon fitnessiin - "Hauis on aina saanut kehuja"

Salli Valta sanoo aina saaneensa kehuja hauiksestaan. Kuva: Juha Sinisalo

Salli Valta laittoi pesäpallomailan nurkkaan syksyllä 2015. Ykkösarjakausi Köyliön Lallien paidassa jäi pitkän uran viimeiseksi.

Takana oli 35 vuotta pesäpalloa, parhaimmillaan Feran paidassa superpesistasolla.

Urheilullista elämäntapaa hän ei kuitenkaan halunnut hylätä. Eikä edes tavoitteellista harjoittelua. Valta löysi pian itsensä punttisalin tutusta ympäristöstä.

– Olkapää ja hauis ovat aina saaneet kehuja, hän tokaisee.

Nyt ne saavat entistä enemmän. Takana on puolitoista vuotta tiukkaa treeniä, jonka tulokset mitataan pian. Se tapahtuu huhtikuun viimeisenä viikonloppuna Helsingin Kulttuuritalolla. Arvokkaan ympäristön valtaa tuolloin fitness-urheilu, sillä sillä järjestetään Fitness Classic -tapahtuma.

Vallan laji on body fitness. Kisa on hänelle uuden uran ensimmäinen, ja samassa veneessä on myös toinen raumalainen, Susanna Hurskainen.

– Onhan siinä sama paine kuin pesiksessä. Yleisön eteen pitää mennä suorittamaan, Valta puntaroi.

