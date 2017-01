Seuraava sukupolvi: Ääk! naurahti Eevi, kun voimistelukilpailuista kuuli

Rauman Naisvoimistelijoiden Oxaliat-ryhmä harjoitteli ikkunavaakaa tähän tapaan. Kuva: Juha Sinisalo

Rauman Naisvoimistelijoiden nuorimman joukkueen, Oxalioiden, harjoitukset ovat alkamassa. Seitsemänvuotiaat Fanni Myllymaa ja Eevi Ehtamo tarinoivat saliinpääsyä odotellessa joukkuevoimistelun saloista.

Tytöt kertovat päätyneensä harrastamaan voimistelua, koska se kuulosti kivalta. Odotukset eivät ole pettäneet. Jos kärrynpyörät ja spagaatit välillä tuntuvatkin vaikeilta, niin venyttely on kuulemma kuitenkin kaikkein mukavinta.

Keväällä edessä häämöttävät ensimmäiset kilpailut. Se on hienoa, mutta myös jännittävää.

– Ääk! Eevi tiivistää naamaa vääntäen.

Harjoituksissa tehdään aika monta hyppyä, siltaa ja kärrynpyörää ennen kuin on Fannin ja Eevin jännittämän kisaesityksen aika. Oxalioiden valmentaja Anni Taivainen kertoo tärkeiksi liikkuvuuteen, ketteryyteen, nopeuteen, jalkatekniikkaan ja keskivartalohallintaan liittyvät perustaidot.

– Se kaksi minuuttia, mitä tuon ikäiset lavalla on, vaatii aika paljon perustyötä. Varsinkin, kun viikossa on kahdesti tunnin harjoitus, Taivainen huomauttaa.

Turusta Raumalle muuttaneen 22-vuotiaan OKL-opiskelijan ajatuksilla on RNV:ssä laajemminkin painoarvoa, sillä hän on seuran tuore valmennusvastaava. Taivainen ja Tinja Karinen hyppäsivät tehtävää kahdeksan vuotta hoitaneen Anna Lahdenperän saappaisiin.

- Raumalla on sikäli hyvä tilanne, että RNV on ainoa voimistelua tarjoava seura. Ei ole pelkoa, etteivät ryhmät tulisi täyteen, mutta toisaalta pulaa on valmentajista. Tulijoita on enemmän kuin voidaan ottaa, Taivainen kertoo.