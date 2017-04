Seuraava sukupolvi: Raumalainen poikakoripallo on piristynyt - "Joku tuli vetämään treenit, jos ei sattunut olemaan Prisma-reissua samaan aikaan"

Rauma Basketin C-junioreita valmentava Pirkka Haapanen ja A-junnujen pronssijoukkueen kapteeni Veikka Annila kehuvat nykyistä seurahenkeä. Nykyiset C-pojat tulivat aikanaan pelien jälkeen pyytämään idoleiltaan nimmareita. Nykyiset A-nuoret ovat maksaneet myöhemmin takaisin vierailemalla nuorempiensa peleissä ja harjoituksissa. Kuva: Juha Sinisalo

Länsi-Suomi pureutuu paikalliseen junioriurheiluun uudessa Seuraava sukupolvi -juttusarjassa

Rauma Basketin A-pojat juhlivat koripallokauden päätteeksi pronssimitaleja läntisen alueen ykkösdivisioonassa. Se on raumalaisen koripallon mittarilla saavutus, jollaista ei ole ennen nähty.

Ainakaan pelaamalla. Viime vuonna RaBa sai kaulaansa saman sarjan kultamitalit, mutta tuolloin kauden huipentava Final Four -turnaus jäi kokonaan pelaamatta.

– Itsellä on menossa kymmenes kausi, eikä mitään RaBan junnuja ole ikinä ollut mitaleilla, A-poikien kapteeni Veikka Annila kertoo.

Raumalainen poikakoris on piristynyt laihimmista vuosista. Kun nykyiset A-pojat olivat C-ikäisiä, joukkue raumalaisen poikakoripallon sinnikäs yksinäinen. Kyseessä oli RaBan ainoa juniorijoukkue vitosdivarissa pelanneen edustusjoukkueen lisäksi.

Kuluneella kaudella Rauma Basketilta löytyivät kolmosdivarissa pelaavan edustusjoukkueen ja A-poikien lisäksi myös C-pojat ja minipojat.

Pitkän linjan koripallomies Pirkka Haapanen valmentaa tätä nykyä RaBan C-poikia ja kuuluu seuran johtokuntaan.

Hän näkee poikakoriksen piristymiselle syiksi ainakin, että johtokunnassa on tarkennettu vastuualueita ja seuraan on löytynyt sitoutuneita valmentajia. RaBa on myös panostanut halukkaiden valmentajien koulutukseen.

– Ennen joku tuli vetämään treenit, jos ei sattunut olemaan Prisma-reissua tai siivoamista samaan aikaan, Haapanen heittää.

Uusia pelaajanalkuja RaBa hakee esimerkiksi kolmatta kesää järjestettävältä koripalloleiriltä, jossa palloili viime vuonna 45 lasta.