SeuraCup toi Euraan yli tuhat yleisurheilun ystävää

Vehmaan Kiisto näkyi Euran SeuraCup-finaalissa tällä tavalla. Kuva: Juha Sinisalo

Säkylän Urheilijoiden, Vahdon Tuiskun, Töysän Vedon ja Kälviän Tarmon nuoret urheilijat pomppivat ja makoilevat sulassa sovussa Euran yleisurheilukentän seiväshyppypatjalla.

Vierestä pyyhältää kannustuksen kirittäessä ohi rivi kävelijöitä, toisessa päässä lentää keihäs.

Tämä on kai sitä seurarajat ylittävää ryhmähenkeä, josta Joanna Hämälainen kisojen käsiohjelmassa puhuu.

– Parasta SeuraCupissa on hyvä ryhmähenki, kun kaikki kannustavat toisiaan. Bussireissut kisoihin ovat kanssa ihan huippuja! Mulle tulee yleisurheilusta hyvä mieli, tosi kiva harrastus! Joanna kertoo.

Lauantain SeuraCupin finaaliin kisamatka ei ollut tosin kovin pitkä, sillä Joannan seura Säkylän Urheilijat järjesti kisan Eurassa.

Siitä on pitkä aika, kun Eurassa on viimeksi nähty moiset yleisurheilukarkelot. SeuraCupin finaali toi urheilukentälle 15 seuraa, noin 600 yleisurheilijaa ja yhteensä toista tuhatta ihmistä.



– Saatan muistaa väärinkin, mutta ei 2000-luvun puolella ole täällä tämän kokoluokan kisoja järjestetty. Ehkä viimeksi yhtä paljon ihmisiä on ollut piirinmestaruuskilpailussa tai vastaavissa, kun vanhoina hyvinä aikoina ne vielä keräsivät osallistujia, kisan järjestelytoimikunnan puheenjohtajalla Jukka-Pekka Puumalainen muistelee.

SäkU sijoittui tämän vuoden seuracupissa seitsemänneksi.