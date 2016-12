Siiri Välimaata odottaa neljäs kausi Norjassa, mutta nyt tukikohta on kuvankaunis Bodø

Siiri Välimaa saa viettää joulun rauhassa Raumalla. Tammikuun alussa hän muuttaa Norjassa uuteen ympäristöön. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Siiri Välimaan elämässä puhaltavat uudet tuulet.

Kun joululoma on vietetty Raumalla ja vuosi vaihdettu, on aika palata Norjaan, jossa raumalaismaalivahti on torjunut palloja jo kolmena kesänä.

Niistä kaksi on päättynyt hurjaan mitalitaistoon, josta ei ole jäänyt mitään käteen.

Kahdesti peräkkäin Välimaa joukkuekavereineen on menettänyt otteen palkinnoista viimeisellä kierroksella.

Nyt määräpäässä ei kuitenkaan odota 6 000 asukkaan Kolbotnin kylä Oslon kainalossa, vaan Välimaan matka suuntautuu pohjoisen napapiirin pohjoispuolelle Bodøn kaupunkiin.