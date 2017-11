Sinistä päälle - Elina Kinnunen sai kutsun Linnan juhliin

Elina Kinnunen heitti heinäkuussa Grossettossa nuorten EM-pronssimitalin arvoisesti.

Elina Kinnunen ei ollut uskoa silmiään, kun hän selasi keskiviikkona postiaan. Siellä lepäsi kutsu Linnan juhliin.

– Olin kyllä tosi hämmästynyt. Ja tosi iloinen, Kinnunen henkäisee.

Tasavallan presidentin kanslia tiedotti tiistaina, että ensimmäiset kutsut itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle on lähetetty.

Kutsuttujen joukossa on ilmeisesti tänä vuonna poikkeuksellisen paljon urheilijoita.

– On sellainen tosi kunnia saada kutsu. On tosi hienoa, että pääsen sinne, Kinnunen iloitsee.



Uudenkaupungin Kenttäkarhuja edustavalla Kinnusella on takanaan erinomainen kesä. Saavutuksista komein on keihäänheiton alle 19-vuotiaiden EM-kisoista irronnut pronssimitali.